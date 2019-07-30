На прошлой неделе свои финансовые результаты опубликовали корпорации, составляющие костяк американской военной промышленности, – это Lockheed Martin, Northrop Grumman, General Dynamics и Raytheon. Крупные предприятия со значительной долей гражданской продукции (Boeing и United Technologies) целесообразно исключить из данного сравнения.

Производитель F-35 Lockheed Martin – бесспорный лидер отрасли, больше трети продаж четырёх военных корпораций приходится именно на него. За последние полгода самый резкий прирост (+27%) выручки произошёл в сегменте ракет и систем управления огнём, наиболее рентабельном бизнесе Lockheed.

У General Dynamics, по иронии, самое прибыльное направление – единственное не имеющее отношения к военной технике – бизнес-джеты. Помимо этого, компания производит морское вооружение, информационные системы и наземную технику, в том числе танки Abrams.

Northrop Grumman в основном занимается ударной и разведывательной авиатехникой вроде бомбардировщиков B-2 и беспилотников Predator, хотя информационные и логистические системы тоже приносят неплохую прибыль.

Raytheon, производитель крылатых ракет «томагавк», концентрируется на противоракетной обороне и системах высокоточного вооружения. Это наименьшая из четырёх рассматриваемых компаний.

Наибольший рост с начала года показали акции Northrop Grumman и Lockheed Martin – эти же компании активнее всего наращивали чистую прибыль. Бумаги Raytheon и General Dynamics едва превзошли доходность индекса широкого рынка.

Растущий портфель заказов не оставит американскую военную промышленность без работы, тем более что предлагаемый бюджет министерства обороны (738 млрд долл.) на 2020 год в центр внимания ставит истребительную авиацию (Lockheed Martin), бомбардировщики B-21 (Northrop Grumman) и подводные лодки (General Dynamics). Также одно из перспективных направлений – гиперзвуковое оружие, в котором Соединённые Штаты пытаются ликвидировать отставание (Пентагон хочет выделить на эти цели 2,6 млрд долл.). В его разработке совместно участвуют Raytheon и Northrop. К тому же нынешний глава американского военного ведомства ранее был вице-президентом Raytheon по связям с правительством.

Все четыре компании по итогам второго квартала пересмотрели свои прогнозы по выручке в сторону повышения, а учитывая стремление президента Трампа заставить союзников активнее закупать американское вооружение, можно ожидать роста котировок и сохранения дивидендной доходности чуть выше рыночной.