Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным приростом в пределах 0.1-0.3%, в районе 2730-2735 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2720, 2710 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2740, 2750 п.

В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет умеренное утреннее улучшение внешнего фона. Позднее он может перейти в состояние консолидации вблизи уровня открытия в ожидании новых значимых стимулов для направленного движения.

Во второй половине дня основным внешним ориентиром для участников российских торгов останется динамика нефтяных фьючерсов. Косвенное влияние на локальный рынок акций может оказать публикация июньского индекса незавершенных продаж на рынке недвижимости в США (17.00 МСК).

В минувший понедельник основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0.46%) и РТС (+0.39%) завершили торги с умеренным приростом по отношению к уровням предыдущего закрытия. Локальный рынок акций открылся с повышением, несмотря на утреннее ухудшение состояния внешнего фона. Во второй половине дня в пользу российских биржевых быков сыграл некоторый подъем нефтяных котировок. В целом же мы наблюдали продолжение коррекционного повышения индексов МосБиржи и РТС после падения, состоявшегося в середине июля. Покупки в отечественных акциях не носили агрессивного характера. Вместе с тем, стабилизацию рынка вблизи текущего уровня после завершения сезона дивидендных отсечек можно трактовать как весьма позитивный сценарий.

Вчерашний день не принес значимых внешних новостей. Иран по-прежнему демонстрирует готовность поэтапного отказа от ограничений, оговоренных в «ядерной сделке». Великобритания не находит отклика со стороны ЕС по поводу новых условий Brexit. Наиболее же значимым событием текущей недели обещает стать возможное понижение процентной ставки ФРС США. Подобное решение не принималось уже более 10 лет. Итоги июльского заседания комитета по открытым рынкам ФРС станут известны вечером в среду.

Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU9) пришли в состояние контанго величиной в 6.2 п. или около 0.5% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка несколько улучшили оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне умеренного прироста индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги преимущественно с повышением в пределах 1-3% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Явным лидером роста среди голубых фишек выступили бумаги Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, +3.26%). В них намечается среднесрочный разворот вверх после состоявшегося в середине месяца дивидендного разрыва и последующего инерционного падения. Эти акции вполне ожидаемо встретили поддержку на подступах к сильному долгосрочному уровню поддержки, расположенному в районе 30 руб. Текущая цена выглядит привлекательной для покупки с расчетом на высокие дивиденды в один из последующих годов. Напомним, что уровень дивидендных выплат по ним сильно зависит от изменения курса рубля в связи с наличием у нефтяной компании крупных накоплений, номинированных в иностранной валюте.

Акции Газпром (GAZP RM, +1.07%) вчера сумели закрыть свой годовой дивидендный гэп. Для этого им понадобилось всего лишь 9 торговых дней. Эти бумаги выглядят сильными, несмотря на недавнее размещение 2.9% квазиказначейских акций газовой монополии по цене 200.5 руб., что на 15% дешевле цены вчерашнего закрытия. Впрочем, указанный пакет акций был продан «в одни руки». Между тем, доля акций «Газпрома» в свободном обращении формально увеличилась до 46.02%, что является стимулом для притока средств в эти бумаги со стороны индексных фондов.

В акциях Уралкалий (URKA RM, +5.86%) продолжились недавние сильные движения. Вчера стимулом для покупок в них послужила публикация полугодовой бухгалтерской отчетности эмитента по РСБУ. За отчетный период калийная компания зафиксировала прибыль в размере 49.97 млрд руб. против убытка величиной в 2.29 млрд руб. годом ранее. Столь сильный финансовый результат отчасти связан с ростом выручки на 23%. Свою позитивную роль также сыграло улучшение бухгалтерских статей «прочие доходы» и «прочие расходы». Добавим, что акции «Уралкалия» растеряли свою былую популярность среди крупных инвесторов и спекулянтов. Это обусловлено планами делистинга указанных бумаг.

Акции Yandex clA (YNDX RM, —3.13%) растеряли весь свой однодневный прирост, который случился накануне по факту публикации консолидированных финансовых результатов эмитента за 2 квартал 2019 года. Вчера эти бумаги вышли на третье место по оборотам среди акций на Московской бирже. Явным негативом для представителя IT-сектора стали новости по поводу дальнейшего ужесточения отраслевого законодательства. По этой же причине мы наблюдали отступление низколиквидных акций iQIWI (QIWI RM, —2.93%) от годового максимума. Вчера стало известно, что анонимные электронные кошельки "Яндекс.Деньги", "QIWI Кошелек" и другие теперь нельзя будет пополнять с помощью наличных денежных средств. Кроме того, свежий законопроект предполагает ограничение доли участия иностранного капитала в значимых интернет-компаниях.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США умеренно подорожали в пределах 0.2%. Контракты на нефть сорта Brent вслед за вечерним приростом повысились в цене на 0.6%. Фьючерсы на золото прибавили 0.2%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite подрос на 0.5%. Японский Nikkei225 также повысился на 0.5%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как умеренно позитивное. Это создает условия для открытия индекса МосБиржи с некоторым приростом.