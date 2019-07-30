По итогам торгов 29 июля, индекс МосБиржи вырос на 0,46% до 2728,27 п., а РТС — на 0,39% до 1353,61 п. Основной вклад в рост российских индексов внесли «Газпром» (+1,07%) и Сбербанк (+0,98%). После снижения ставки ЦБ РФ тяжеловесные бумаги с хорошей дивидендной перспективой оказались в выигрышном положении относительно ОФЗ. Кроме того, бумаги Сбербанка могут пользоваться спекулятивным спросом перед выходом отчётности по МСФО за I полугодие. Впрочем, самый существенный рост показали акции «Уралкалия» на 5,86% на фоне вышедшей отчётности. В I полугодии компания заработала чуть более 49,97 млрд рублей против убытка годом ранее. В бумагах «ТГК-1» также существенный рост на 3,03% на фоне роста прибыли по РСБУ в I полугодии на 36,6%. Кроме того, среди лидеров дня были привилегированные акции «Татнефти» (+3,86%) и «Сургутнефтегаз» (+3,26%). Слабее всех оказались акции Yandex (-3,13%), которые негативно реагируют на продвижение проекта по ограничению владения иностранцами высокотехнологичными компаниями РФ. Активность на прошедших торгах была средней. По итогам дня объём сделок на основной секции Московской биржи составил 34,389 млрд рублей.

Отечественная валюта немного слабела против основных конкурентов. В основном можно говорить о том, что уверенность в снижении ставки ФРС начала слабеть. Меж тем ЦБ РФ уже дважды снизил ставку, сокращая разрыв доходностей в рублях и долларах. Кроме того, может наблюдаться выход наиболее «горячих» денег из ОФЗ, которые заходили в российские долговые обязательства с зимы текущего года в расчёте на активное снижение их доходностей. Естественно, что сдержанность ФРС может лишь усилить этот процесс.

Торги в США завершились разнонаправленным движением индексов. Уверенности на рынке нет как по поводу способности США и КНР договориться достаточно быстро по торговым вопросам, так и по решению ФРС в грядущую среду. Вероятность снижения ставки регулятора на 25 базисных пунктов упала уже до 76%, а на 50 базисных пунктов — до 24%. Из корпоративных новостей стоит выделить желание Pfizer (-3,81%) объединить своё подразделение по производству препаратов с истекшими патентами и производителя генерических препаратов Mylan Inc (+12,57%). По итогам дня DJIA вырос на 0,11% до 27221,35 п., а S&P 500 упал на 0,16% до 3020,97 п.

Банк Японии сохранил параметры денежной политики без изменений. Отрицательная ставка существует уже много лет, но инфляция остаётся крайне низкой. В итоговом заявлении говорится о том, что регулятор не будет слишком долго сомневаться в принятии дополнительных мер, если ситуация в экономике ухудшится. Безработица в стране упала до 2,3% в июне при ожиданиях сохранения на уровне 2,4%, а вот промышленное производство упало за июнь на 3,6% при ожиданиях сокращения на 2%. В Гонконге рынок начинал день с падения, но затем немного сократил свои потери. Пекин поддержал текущее руководство Гонконга и заявил о том, что принципы управления городом не будут меняться в обозримом будущем. В Австралии число разрешений на строительство сократилось за июнь на 1,2% при ожиданиях роста на 0,2%. Из существенных утренних событий также стоит обратить внимание на продолжающееся ослабление британского фунта. Новый кабинет министров Великобритании склоняется к тому, что выход страны из Евросоюза произойдёт без сделки, так как в Брюсселе упорно отвергают какую-либо возможность новых переговоров. К 8:40 мск Nikkei 225 — 21679,87 п. (+0,29%), Hang Seng — 28180,18 п. (+0,26%), Shanghai Composite — $2954,68 п. (+0,47%).

Нефть пыталась дорожать в рамках азиатских торгов. Основные надежды на рынке связаны с возможным смягчением денежной политики ФРС. Хотя уверенность в этом событии постепенно слабеет. Д. Трамп в очередной раз решил надавить на ФРС, заявив о том, что небольшого снижения будет недостаточно. Он отметил, что КНР может воздержаться от подписания сделки до окончания президентских выборов в США в 2020 году. Соответственно, если ФРС не обрадует рынки смягчением денежной политики, то у котировок останется лишь один путь вниз на фоне роста рисков глобального замедления. К 9:00 мск Brent — $64,08 (+0,72%), WTI — $57,31 (+0,77%), золото — $1423,1 (+0,19%), медь — $5983,37 (-0,13%), никель — $14355(+0,03%).

Индекс доллара подрастал на 0,15% до 98,19 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США снизилась до 2,064%. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,114 (-0,07%), GBP-USD — $1,213 (-0,74%), USD-JPY – 108,6 (-0,2%).

Внешний фон перед стартом торгов в России слабопозитивный. На рынках всё ещё преобладают ожидания того, что ФРС пойдёт на снижение ставки, хотя прямых сигналов для этого нет. Тем не менее до завершения заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС могут преобладать оптимисты. Из корпоративных событий дня можно отметить отчёт «Русгидро» по РСБУ за I полугодие.