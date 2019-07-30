Внешний фон на открытии торгов вторника складывается умеренно позитивный. Цены на нефть продолжают рост после повышения накануне, а сигналы с мировых фондовых площадок немного улучшились. Сдерживающим фактором для российских бирж могут выступить очередные инициативы американских сенаторов по ужесточению санкций в отношении госдолга РФ.

Торги на фондовых биржах США в понедельник завершились повышением индекса Dow Jones Industrial Average на 0,1%, в то время как S&P500 и высокотехнологичный Nasdaq упали на 0,1-0,4%, корректируясь после повышения в конце прошлой недели. День в целом был спокойным с точки зрения статистики и других событий, а Дональд Трамп раскритиковал еще несостоявшееся снижение процентных ставок ФРС, назвав его недостаточным.

Фьючерс на индекс S&P500 утром прибавляет около 0,1%.

Торги в Европе завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 менее чем на 0,1% после повышения ранее в течение дня.

На торгах в Азии утром наблюдается преимущественно позитивная динамика. Японский Nikkei 225 вырос на 0,4% после сохранения процентных ставок Банком Японии на прежнем уровне и сообщении о готовности смягчить политику при необходимости. На биржах Китая индексы прибавляют порядка 0,5% в ожидании начала нового раунда торговых переговоров. На этот раз инвесторы возлагают меньше надежд на потенциальный прогресс, так как обе стороны заняли довольно жесткие позиции.

Нефтяные фьючерсы утром прибавляют чуть более 0,5% после роста накануне. Цены приближаются к краткосрочным сопротивлениям 64,50 долл по Brent и 57,85 долл по WTI, для преодоления которых “быкам” понадобятся веские драйверы движения. Во вторник и среду на рынке будут следить за ходом торговых переговоров, данными по запасам в США и итогами заседания ФРС. Макроэкономические факторы могут повлиять на динамику доллара и общую склонность инвесторов к риску и, как следствие, на нефтяные котировки.

Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги понедельника повышением, но остались в рамках краткосрочных диапазонов (2665-2730 и 1325-1360 пунктов). Оба индикатора при пробитии сопротивлений могут развить восходящее движение в район средних полос Боллинджера дневных графиков (2760 и 1375 пунктов соответственно).

Рубль при этом немного ослаб против доллара и евро. Пара доллар/рубль остается выше отметки 63,15 руб (средняя полоса Боллинджера дневного графика), продолжая движение в район 63,75 руб (верхняя полоса Боллинджера). Пара евро/рубль стремится к средней полосе Боллинджера дневного графика (70,90 руб).

Утром российские фондовые индексы и рубль, вероятнее всего, выйдут в умеренный плюс, получая поддержку от благоприятного внешнего фона. Санкционный фактор, скорее всего, не окажет существенного давления на рынок – новости о рассмотрении потенциальных ужесточений инвесторам не в новинку. На мировых площадках ждут начала торговых переговоров и подведения итогов заседания ФРС.