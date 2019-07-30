Вчера поздно вечером тема возможных санкций против РФ получила развитие. Сенаторы М.Рубио (республиканец) и К.Ван Холлен (демократ) предложили внести разработанный ими DETER Act в итоговый текст Закона об обороне США на 2020 год. Мы напоминаем, что прежде внести санкционную поправку в документ предлагали демократы Б.Шерман и М.Уотерс.

Основные различия между предложениями из Сената и Палаты представителей лежат в 2 плоскостях. С одной стороны, DETER Act – документ более комплексный, предусматривающий санкции не только против госдолга, но еще российских госбанков и олигархов, а также запрет инвестировать в отечественные энергетические проекты. С другой стороны, он предусматривает введение санкций на «условной» основе – только в том случае, если Россия вмешается в будущие выборы в США. Поправка Б.Шермана и М.Уотерс предлагает введение санкций на «безусловной» основе, отражая обвинения РФ во вмешательстве в прошлые выборы.

Участникам российского финансового рынка все еще трудно гадать, насколько далеко зайдут санкционные инициативы американских политиков и каким будет финальный текст их предложений. Как следствие, отношение к заголовкам остается флегматичным. Например, курс USD/RUB никак не отреагировал на новые сообщения, продолжив осцилляцию вокруг уровня 63.4. Учитывая сохраняющуюся неопределенность, единственное следствие на ближайшую перспективу, которое мы склонны видеть для российских гособлигаций, – дальнейшее повышение наклона кривой ОФЗ за счет перекладывания инвесторов из сегмента 10-20 лет в более короткие 3-7 лет.