Тема возможных санкций против РФ получила развитие: реакция рубля нейтральная
Вчера поздно вечером тема возможных санкций против РФ получила развитие. Сенаторы М.Рубио (республиканец) и К.Ван Холлен (демократ) предложили внести разработанный ими DETER Act в итоговый текст Закона об обороне США на 2020 год. Мы напоминаем, что прежде внести санкционную поправку в документ предлагали демократы Б.Шерман и М.Уотерс.
Основные различия между предложениями из Сената и Палаты представителей лежат в 2 плоскостях. С одной стороны, DETER Act – документ более комплексный, предусматривающий санкции не только против госдолга, но еще российских госбанков и олигархов, а также запрет инвестировать в отечественные энергетические проекты. С другой стороны, он предусматривает введение санкций на «условной» основе – только в том случае, если Россия вмешается в будущие выборы в США. Поправка Б.Шермана и М.Уотерс предлагает введение санкций на «безусловной» основе, отражая обвинения РФ во вмешательстве в прошлые выборы.
Участникам российского финансового рынка все еще трудно гадать, насколько далеко зайдут санкционные инициативы американских политиков и каким будет финальный текст их предложений. Как следствие, отношение к заголовкам остается флегматичным. Например, курс USD/RUB никак не отреагировал на новые сообщения, продолжив осцилляцию вокруг уровня 63.4. Учитывая сохраняющуюся неопределенность, единственное следствие на ближайшую перспективу, которое мы склонны видеть для российских гособлигаций, – дальнейшее повышение наклона кривой ОФЗ за счет перекладывания инвесторов из сегмента 10-20 лет в более короткие 3-7 лет.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20190730/830200983.html