Денежный рынок: интерес к депозитам ЦБ не превысит 1,5 трлн руб
Сегодня интерес участников рынка будет прикован к очередному депозитному аукциону Банка России. После прошедшего неделей ранее размещения (напомним, предложение от банков заметно превысило спрос ЦБ в объеме 1.07 трлн руб.) состоялось несколько крупных налоговых выплат, что привело к снижению остатков на корсчетах до 1.95 трлн руб (-0.7 трлн руб.). Остатки на депозитах с учетом размещений овернайт стабилизировались на уровне 1.3 трлн руб.
Возможно, некоторые участники рынка уже имеют хороший запас прочности для завершения периода усреднения, однако мы можем предположить, что до 6 августа сохранится повышательное давление на ставки в целях его прохождения. Интерес к депозитам ЦБ, соответственно, будет умеренным и, вероятно, не превысит 1.5 трлн руб.
Один из ключевых бенчмарков – ставка овернайт свопа – по итогам вчерашнего дня опустилась ниже 7.0%, следуя за снижением ключевой ставки Банком России. Однако спред овернайт свопа к ключевой резко вырос до —32 бп (-59 бп на 26 июля), что служит признаком изъятия всех свободных остатков ликвидности и концентрации на усреднении резервов.
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