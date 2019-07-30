Прогноз результатов ММК за II квартал по МСФО: чистая прибыль выросла на 23% к/к
ММК ПРОГНОЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗА 2К19 (ММК LI; ВЫШЕ РЫНКА; ЦЕЛЬ — $12.0)
ММК должна опубликовать финансовые результаты за 2К19, 1 августа.
Мы прогнозируем, что выручка составит $2 001 млн (+ 9% кв / кв), EBITDA — $498 млн (+ 13% кв / кв), чистая прибыль — $274 млн (+ 23% кв/кв).
На финансовые результаты ММК должны положительным образом повлиять увеличение консолидированных объемов продаж (на 2.7%), а также увеличение средних цен реализации (на 8.1%) — эти факторы должны помочь компенсировать предполагаемое негативное влияние роста цен на железную руду на себестоимость производства (по нашей оценке, в размере $80 млн).
Ожидается, что капитальные затраты вырастут с $158 млн в 1К до $210 млн (если компания планирует достичь годовую цель по затратам в размере $800-850 млн) — поэтому FCF будет испытывать некоторое давление. Предполагая, что существенных изменений в оборотном капитале не будет, мы ожидаем, что FCF составит $238 млн, что предполагает дивидендную доходность 3.1%.
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