С началом недели аппетит на рублевую ликвидность значительно вырос. Российские компании вчера уплачивали налог на прибыль, но запас ликвидности в системе вчера утром был низким. Баланс корсчетов по состоянию на утро понедельника составил всего 2,11 трлн руб., а в связи с уплатой налогов он, как мы ожидаем, мог опуститься ниже 2,0 трлн руб. Тем временем спрос на операции репо с Федеральным казначейством вчера оставался невысоким, в результате чего во второй половине дня давление на ставки существенно возросло. Средневзвешенная ставка овернайт на межбанке, которая первую половину дня держалась в районе 7,13%, к вечеру подскочила до 7,23%. Ставка однодневного валютного свопа закрылась на уровне оффера Банка России (в рамках данного инструмента банки заняли у ЦБ 6 млрд руб.), а ее средневзвешенное значение повысилось на 19 бп, до 7,44%. Индекс RUSFAR овернайт по состоянию на утро вчерашнего дня составил 7,15% (+4 бп), однако ставка по операциям репо с КСУ вечером повысилась до 7,40%.

По нашим оценкам, накопленный запас свободных резервов сократился после налогового периода всего до 50 млрд руб. Период усреднения за июль–август завершается в следующий вторник, и на наш взгляд, для выполнения регуляторных требований банкам необходимо увеличить остатки корсчетов на 350 млрд руб. В связи с этим мы ожидаем, что на сегодняшнем недельном аукционе ЦБ банки сократят объем своих депозитов, однако однодневные ставки в ближайшие пару дней, скорее всего останутся высокими. К концу недели, как мы полагаем, в систему начнет возвращаться ликвидность из бюджета, что создаст условия для снижения давления на ставки овернайт в начале следующей недели.

Трехмесячная ставка MosPrime в понедельник опустилась еще на 3 бп (до 7,67%), но при этом остальные ставки продолжали расти. Котировки 9x12 FRA повысились до 7,30% (+11 бп), закрывшись всего на 38 бп ниже уровня 3-месячной ставки MosPrime. Кривая процентных свопов на большинстве отрезков сместилась вверх на 5–6 бп, в то время как ставки NDF и кросс-валютных свопов выросли в среднем на 4 бп.