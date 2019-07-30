ОФЗ: увеличение наклона кривой
С наступлением новой торговой недели активность на рынке ОФЗ не увеличилась: оборот на Московской бирже составил всего 9,9 млрд руб., из которых 40% пришлось на бумаги с плавающим купоном. Напомним, на прошлой неделе среднедневной объем в секции локального суверенного долга составил 24,7 млрд руб., при этом в пятницу он упал до 8,7 млрд руб. Единого направления на рынке вчера не было. В самом дальнем конце кривой доходности выросли на 2–4 бп; ОФЗ-26225 (YTM 7,50%) подешевел на 0,4 пп. ОФЗ-26224 (YTM 7,30%) потерял в цене 0,1 пп (+1 бп в доходности). В то же время бумаги с погашением в 2024–2028 гг., напротив, росли в цене. ОФЗ-26229 (YTM 7,16%) снизился в доходности на 3 бп (+0,2 пп в цене), а ближайшие к нему выпуски закрылись ниже в доходности в среднем на 1 бп. В краткосрочном сегменте инвесторы понемногу фиксировали прибыль, в результате чего выпуски с погашением в 2022 г. прибавили в доходности около 2 бп. Наклон кривой немного увеличился: спреды на отрезках 2–10 лет и 5–10 лет расширились на 1 бп, до 35 бп и 23 бп соответственно. Разница в доходности между ОФЗ-26225 и ОФЗ-26224 увеличилась на 3 бп, до 20 бп, максимального уровня с конца июня. В конце прошлого года выпуски торговались с одинаковой доходностью либо с отрицательным спредом.
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