31 июля Сбербанк опубликует отчетность за 2к19 по МСФО.

Мы ожидаем достаточно хорошие результаты – в частности, чистая прибыль, по нашим расчетам, может ускориться и вырасти на 8,3% г/г, до 233 млрд руб., что соответствует ROE на уровне 22,3%. Росту прибыльности будет способствовать повышение чистой процентной маржи на 30 бп к/к (о чем сообщало руководство) и относительно низкая стоимость риска (69 бп) на фоне восстановления резервов по обязательствам Агрокора. Наша оценка чистой прибыли лишь на 0,7% превышает консенсус-прогноз.

Между тем мы не исключаем снижения целевых показателей чистой процентной маржи (приблизительно на 20 бп, до ~5,5%) и роста комиссионных доходов (до 11–13% с 14–15%), что будет компенсировано снижением цели по стоимости риска. В тот же день руководство проведет телеконференцию, в ходе которой нас будут интересовать обновленные плановые показатели на весь 2019 г., а также информация о распределении капитала после закрытия сделки по продаже DenizBank и о стратегии развития экосистемы после объявления о создании нового СП с Mail.ru.

Наша прогнозная цена на 12 месяцев остается на уровне 390 руб. за одну обыкновенную акцию, что подразумевает ожидаемую полную доходность 78%. По бумагам Сбербанка подтверждаем рекомендацию Покупать.