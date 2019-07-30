Сбербанк завтра представит финансовые результаты за 2К19 по МСФО.

По нашему прогнозу, чистая прибыль вырастет на 13% г/г при ROAE 23,4% на фоне улучшения качества корпоративных кредитов (на фоне роспуска резервов по долгу Агрокора). При стоимости риска 0,8% в 1П19 мы считаем, что менеджмент может понизить свой годовой прогноз стоимости риска (который сейчас составляет 1,3%), что рынок воспримет позитивно. ЧПМ начала восстанавливаться в 1К19 на фоне снижения стоимости фондирования, однако мы считаем, что этот эффект станет еще более заметным в ближайшие кварталы, ожидая дальнейший рост маржи. Акции торгуются на 7% ниже, чем до даты отсечки при доходности 9-10% 2019П (по обыкновенным и привилегированным акциям соответственно). Это в сочетании с приближающимся закрытием сделки по продаже DenizBank, поддержит акции в краткосрочной перспективе.

Выручка: ЧПМ начинает восстанавливаться, однако это будет заметно позже. По нашему прогнозу, чистый процентный доход вырастет на 4% к/к в 2К19 (и не изменится г/г) до 351 млрд руб. Это отражает снижение кредитного портфеля примерно на 1% к/к (что все еще на 5% выше г/г и на 21% г/г в розничном сегменте). В то же время, рост ЧПМ на 18 б. п. к/к отражает снижение стоимости фондирования, что, скорее всего, еще сильнее проявится в ближайшие кварталы.

Качество кредитов: годовой прогноз стоимости риска может быть понижен. Мы ожидаем, что резервы снизятся на 51% г/г и на 22% к/к в 2К19 до 36 млрд руб. на фоне реструктуризации задолженности компании Агрокор, которая позволила распустить резервы. Мы, будучи консервативными, отразили в своей финансовой модели неизменные в квартальном сопоставлении резервы по независимым НПЗ (28 млрд руб.), однако не исключаем позитивного сюрприза, так как Антипинский НПЗ прошел процесс корпоративной реструктуризации. Тем не менее, наш прогноз предполагает стоимость риска на уровне 0,7% в 2К19 и 0,8% в 1П19. Учитывая это, мы не исключаем, что менеджмент понизит свой прогноз на 2019 г. (1,3%). При этом покрытие кредитов 3 стадии составляет 92%.

Наш прогноз чистой прибыли на 2% превышает консенсус-прогноз. Согласно нашему прогнозу, чистая прибыль за квартал составит 233 млрд руб. (+3% к/к и +12% г/г) при ROAE 23,4%.