На глобальных площадках сохраняются осторожные настроения в преддверии завтрашних итогов заседания ФРС. Позиции доллара остаются сильными, индекс DXY находится выше отметки 98, то есть вблизи своих максимальных значений с середины 2017 года. На европейскую валюту сегодня могут повлиять данные по инфляции в Германии (публикуются в 15:00 по Москве), которые могут оказаться хуже ожиданий. Данные по Германии являются неплохим опережающим индикатором статистики по еврозоне в целом, которая публикуется завтра. Слабость европейской инфляции является одной из основных причин предстоящего запуска дополнительных мер стимулирования от ЕЦБ, которые ограничивают потенциал укрепления европейской валюты. Сегодня американская делегация прибывает в Китай для возобновления торговых переговоров после длительного перерыва. Британский фунт приблизился к минимальным отметкам (1.21 в паре с долларом) с завершения референдума в Великобритании в 2016 году о Brexit. Слабость фунта связана со спекуляциями о более вероятном выходе Великобритании из состава ЕС без сделки. При дальнейшем росте вероятности данного сценария пара GBPUSD может устремиться к отметке 1.17.

Российский валютный рынок

Российская валюта накануне слабела в тренде с валютами развивающихся стран, которые продолжают умеренно терять позиции в паре с долларом в преддверии завтрашних итогов заседания ФРС. Накануне уплатой налога на прибыль завершился налоговый период, и теперь рубль лишился данного локального источника поддержки. Накануне вновь в поле зрения вернулась тема антироссийских санкций. Конгрессмены направили в адрес Президента США письмо с призывом активизировать процесс принятия второго раунда санкций против России по делу Скрипалей. Кроме того, сенаторы Крис Ван Холен (демократ) и Марко Рубио (республиканец) вновь предлагают принять санкции в отношении российского суверенного долга в рамках закона об обороне на следующий год. Российская страновая риск-премия (CDS) пока никак не отреагировала на новые сообщения о санкциях и остается ниже отметки в 100 пунктов, то есть на своих минимальных уровнях с ситуации до кризиса 2008 года. На текущей неделе ключевым фактором риска для рубля по-прежнему выступают итоги завтрашнего заседания ФРС. Актуальным для второй половины недели остается диапазон 63,5-64 в паре с долларом. Сегодняшние данные по инфляции в Германии (в 15:00 по Москве) и по еврозоне в целом (завтра в 12:00) могут локально поддержать позиции рубля в паре с евро.