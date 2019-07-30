Прогноз итогов заседания ФРС: возможно снижение ставки в июле и сентябре
После того как на июньском заседании ФРС США отчетливо дала понять, что начнет снижать ставки, в США вышел целый ряд макроэкономических данных, которые оказались существенно лучше ожиданий. Тем не менее Федрезерв сохранил мягкую риторику, и мы полагаем, что после заседания в среду американский регулятор с высокой вероятностью объявит о снижении ставки на 25 б. п. (но не более).
Сейчас главный вопрос заключается в том, будет ли ставка снижена в сентябре еще на 25 б. п. Мы полагаем, что эти ожидания оправдаются, поскольку ФРС смягчила свою позицию не из-за слабой макростатистики, а ввиду неопределенности перспектив глобальной торговли и экономического роста, и эти опасения по-прежнему актуальны.
По нашему мнению, в среду Федрезерв просигнализирует о том, что в сентябре ставка будет снижена еще на 25 б. п. Это может спровоцировать ослабление доллара, поскольку рынок не полностью учитывает в котировках сентябрьское снижение ставки, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.
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