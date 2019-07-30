Цены на золото вчера во второй половине дня возобновили рост и сегодня утром держатся выше $1 425 за унцию. В преддверии заседания ФРС Дональд Трамп в очередной раз публично раскритиковал деятельность центрального банка, заявив, что небольшое снижение ставок — выигрышная мера, но недостаточная для экономики США. Поддержку ценам на золото оказали и риски Brexit "без сделки", после того как глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что Лондон ускоряет подготовку к выходу из ЕС по "жесткому" сценарию — без соглашения с Брюсселем.

Активность на рынках цветных металлов вчера была низкой. Сегодня утром динамика цен разнонаправленная, несмотря на начало торговых переговоров между США и Китаем в Шанхае. Завтра инвесторы ожидают официальных индексов PMI за июль в Китае, а также результатов заседания ФРС. В случае ослабления доллара США по итогам заседания цены на металлы могут получить дополнительный импульс для роста. Одним из фаворитов может стать медь, которая сейчас торгуется чуть выше $6000/т, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.



