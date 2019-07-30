В преддверии итогов начинающегося сегодня двухдневного заседания FOMC финансовые рынки преимущественно консолидируются (индекс S&P умеренно скорректировался). Дальнейшему движению вверх препятствует неопределенность, связанная с монетарной политикой американского регулятора: у инвесторов нет сомнений в том, что будет снижение ключевой долларовой ставки по крайней мере на 25 б.п., но нет уверенности в готовности комитета приступить к масштабному смягчению в отсутствие экономических шоков или падения рынка акций в США (как это было в конце прошлого года). Последние данные по американскому рынку труда не свидетельствуют о заметном ухудшении его состояния (в этой связи интерес представляет отчет за июль, публикуемый в конце этой недели).

Кстати говоря, за прошедшую неделю на рынке фьючерсов вновь произошел пересмотр краткосрочных ожиданий: снижение ключевой ставки на 25 б.п. произойдет с вероятностью 78%, на 50 б.п. – с 22%. Однако медианное значение ожиданий предполагает снижение на 100 б.п. к середине следующего года, что сильно расходится с текущим консенсус-прогнозом FOMC.

Есть опасения в том, что, совершив одно-два снижения ставки до конца этого года, комитет возьмет паузу для оценки эффекта и состояния экономики, а это совсем не то, чего хотят инвесторы (по крайней мере, рынка акций) и Д. Трамп (которому нужен растущий фондовый рынок в предвыборный период).

Другим риском является начинающийся сегодня еще один раунд торговых переговоров между США и Китаем, который может привести к ужесточению протекционистского режима в отношении Китая, что усилит наблюдающееся замедление глобальной экономики (среди развитых стран наиболее сильный спад экономической активности сейчас происходит в Германии).

По-видимому, масштабное смягчение политики ФРС сейчас является единственным аргументом для продолжения ралли на рынках (глава ФРС должен постараться убедить рынок в своих “серьезных намерениях”).