Сегодня в азиатскую торговую сессию британский фунт опустился до минимальных значений с марта 2017 года, до уровня 1.2119 к доллару США. С начала года потери фунта к американской валюте составили более 7 проц., а с момента избрания Бориса Джонсона на пост премьер-министра Великобритании снижение превысило 3 проц.

Основные причины слабости британского фунта известны — это крайне сложный процесс выхода Британии из Европейского союза, который ухудшает инвестиционный климат и усиливает негативное влияние дефицита торгового баланса на курс фунта (по итогам 2018 года дефицит в торговле с ЕС составлял 64 млрд. фунтов). Новый премьер Б.Джонсон решил занять жесткую позицию в переговорном процессе с ЕС. Он поставил несколько условий, с которыми, по его мнению, ЕС должен согласиться:

1. Переговоры по Brexit должны возобновиться;

2. ЕС обязан пойти на отмену положения по отсутствию таможенных проверок товаров, пересекающих границу с Ирландией.

В Европейском Союзе твердо заявляют, что не намерены пересматривать сделку, достигнутую с Терезой Мэй. В ответ Джонсон заявляет, что вообще не видит смысла встречаться с руководителями ЕС. Очевидно, что это lose-lose situation, тупик.

В результате падает не только фунт, но и евро: курс единой европейской валюты к доллару США также находится на минимумах за 2 года. Вся последняя статистика в еврозоне говорит о серьезном спаде. Только сегодня хуже прогнозов вышли данные по ВВП Франции за 2 квартал, индекс уверенности потребителей в Германии, индекс экономической уверенности в еврозоне и др. В таких условиях и Европейский ЦБ, и Банк Англии вынуждены будут проводить сверхмягкую монетарную политику. Скорее всего, этой осенью ЕЦБ начнет масштабные программы по покупке активов, а Банк Англии снизит процентную ставку. Поэтому и фунт, и евро, пока ФРС США медлит с активным стимулированием, обречены на снижение.