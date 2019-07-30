На ход американских торгов повлияют новости с переговоров между США и Китаем
Торги 29 июля индекс S&P500 завершил у важного уровня 3020 пунктов, показав отскок от трендовой линии 22 июля. Таким образом, поддержка в виде канала роста от 13 июня сохраняется. Бывший председатель ФРС Джанет Йеллен поддерживает снижение базовой процентной ставки на 25 б.п. в условиях ослабления мировой экономики и низкой инфляции в США. Инструмент CME FedWatch Tool оценивает вероятность соответствующего шага американского регулятора 76%. При этом 24% вероятности закладывается на снижение ставки сразу на 50 б.п.
Сектора, входящие в индекс широкого рынка, продемонстрировали разнонаправленную динамику. В лидерах роста оказался коммунальный сектор XLU, прибавивший 0,5%. В аутсайдера был финансовый сектор XLF, потерявший 0,8%. Финансовый сектор XLF продолжает движение в восходящем канале от 3 июня, возможна локальная коррекция к его нижней границе. Добычный XLB торгуется у границы тренда от 11 июля, от которой не исключен отскок вверх.
Сегодня фьючерс на S&P500 повторно тестирует линию тренда от 22 июля, формируя «медвежью» дивергенцию на четырехчасовом графике. Пробой этого тренда усилит вероятность локальной коррекции к поддержке на уровне 3000 пунктов.
Межрыночные индикаторы допускают локальный всплеск волатильности. «Индекс страха» VIX продолжает рост от поддержки 12 пунктов и в преддверии заседания ФРС способен достичь верхней границы коррекционного канала от 9 мая. Котировки WTI оттолкнулись от поддержки $56,2 и тестируют верхнюю границу бокового канала от 18 июля. Золото пробило вверх отметку $1415 и направилось к максимуму на уровне $1448. Индикаторы аппетита к риску HYG/JNK торгуются у своих границ тренда от 3 июня, возможен отскок до ближайших сопротивлений.
На ход сегодняшних торгов повлияют новости с продолжающихся переговоров между США и Китаем в Шанхае, хотя подписания важных соглашений на этой встрече инвесторы не ждут. Основным условием США для заключения внешнеторговых договоренностей остаются изменения в китайском законодательстве, регулирующем права интеллектуальной собственности. Со своей стороны КНР требует отменить импортные пошлины. На следующую неделю в Вашингтоне запланирован новый раунд переговоров.
До открытия основной сессии квартальные результаты представят Procter&Gamble, Mastercard, Merck, Altria Group, Eli Lilly, Under Armour. После закрытия отчитаются Apple, AMD и Amgen.
Если в ходе основной сессии 30 июля фьючерс на S&P500 выйдет из локального канала роста от 22 июля, возможно усиление коррекции до 3000 пунктов и далее к поддержке в районе 2972 пунктов.
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