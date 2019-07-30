Во вторник, 30 июля, российский фондовый рынок незначительно корректируется вниз после трех торговых сессий роста: индекс Мосбиржи снижается на 0,2%, а индекс РТС прибавляет 0,1% за счет укрепления рубля на 0,2%.

Стоит отметить, что на мировых площадках также нет единого тренда: если азиатские индексы закрылись преимущественно с положительным результатом, то европейские аналоги торгуются уже в «красной» зоне. Разнонаправленность движения котировок объясняется разными факторами, влияющими на рынки. В Китае инвесторы с оптимизмом ждут результатов нового раунда торговых переговоров, а в Европе – обеспокоены слабыми июльскими индексами предпринимательской уверенности, а также возможными последствиями новой сделки по Brexit для ЕС, которую начал продвигать новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, чья позиция гораздо более категорична, чем у Терезы Мэй.

Мировое инвестиционное сообщество замерло в ожидании заседания ФРС, на котором регулятор примет решение о ставке и озвучит свое видение текущей ситуации в экономике, риски и потенциальные ответные шаги в виде монетарной политики. Вероятность снижения ставки, безусловно, очень высока, учитывая ожидания рынков и словесное давление Д.Трампа, однако довольно сильная статистика по ВВП за 2 квартал, которая вышла на прошлой неделе, абсолютно не указывает на необходимость такого шага.

Наметившаяся коррекция на отечественном рынке, помимо просто фиксации прибыли в подорожавших активах, в частности, в Газпроме (-1,1% сегодня), косвенно обусловлена также ожиданием снижения ставки ФРС. Ослабление курса доллара, который уже отыгрывает потенциальное смягчение денежно-кредитной политики США, негативно влияет на экспортеров, которые формируют большую часть широкого индекса.