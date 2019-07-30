Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в первом полугодии 2019 года выросла на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 457,9 миллиарда рублей, свидетельствует консенсус-прогноз агентства "Прайм", составленный на основе опроса аналитиков.

По их прогнозу, расходы на резервы, включая чистые расходы от создания резерва и переоценку кредитов по справедливой стоимости, в первом полугодии снизились в годовом выражении на 17%, до 78,5 миллиарда рублей.

При этом чистая прибыль во втором квартале за год выросла на 7,5% — до 231,4 миллиарда рублей, а расходы на создание резервов снизились на 27,5% — до 33 миллиардов рублей.

Сбербанк опубликует финансовые результаты по МСФО за первое полугодие и второй квартал 2019 года в среду, 31 июля.

ПРОГНОЗЫ АНАЛИТИКОВ

По прогнозам аналитиков "ВТБ Капитала", чистая прибыль Сбербанка во втором квартале вырастет по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,3% и достигнет 233 миллиардов рублей. При этом рентабельность капитала (ROE) банка составит 22,3%.

"Росту прибыльности будет способствовать повышение чистой процентной маржи на 30 базисных пунктов квартал к кварталу (до 6,2% — ред.) и относительно низкая стоимость риска (69 базисных пунктов) на фоне восстановления резервов по обязательствам Agrokor", — пояснили они.

Более скромных результатов Сбербанка за второй квартал ожидают в Газпромбанке. "Мы ожидаем чистую прибыль в размере 225,8 миллиарда рублей (без изменений квартал к кварталу, рост на 5% в годовом выражении), рентабельность капитала – 22%", — отмечают они. Основными драйверами роста чистой прибыли в годовом выражении будут комиссии и низкие резервы, а в квартальном сопоставлении восстановление процентной маржи и снижение резервирования сбалансируется высокой базой первого квартала по доходам от валютных операций и ростом расходов.

Кредитный портфель Сбербанка, по прогнозам Газпромбанка, сократится на 1% в квартальном выражении и вырастет на 7% год к году на фоне чистого сокращения корпоративного портфеля, частично под влиянием реструктуризации кредита компании Agrokor, и роста розничного кредитования. При этом депозиты вырастут на 2% в квартальном выражении и на 13% в годовом, в основном благодаря розничным вкладам, прогнозируют аналитики.

Снижения объема кредитного портфеля Сбербанка квартал к кварталу ожидают и в Sova Capital. По данным компании, общий портфель кредитов снизится на 1,3%, до 20,559 триллиона рублей. При этом в годовом выражении портфель вырастет на 5,6%.

Прогнозы аналитиков по чистой прибыли Сбербанка за второй квартал и первое полугодие текущего года представлены ниже (в миллиардах рублей):

Альфа-банк — 233 / 459,5

"Атон" — 230 / 456,5

"ВТБ Капитал" — 233 / 459,5

Газпромбанк — 225,8 / 452,3

"Ренессанс Капитал" — 227 / 453,5

"Уралсиб" — 228,4 / 454,9

BCS Global Markets — 232,9 / 459,4

Sova Capital — 241 / 467,5

Ожидания аналитиков по расходам банка на резервы, включая переоценку кредитов по справедливой стоимости, за второй квартал и первое полугодие 2019 года выглядят следующим образом (в миллиардах рублей):

Альфа-банк — 36 / 81,5

"Атон" — 35 / 80,5

"ВТБ Капитал" — 36 / 81,5

Газпромбанк — 41,3 / 86,8

"Ренессанс Капитал" — 35 / 80,5

"Уралсиб" — 32,9 / 78,4

BCS Global Markets — 27,5 / 73

Sova Capital — 20 / 65,5

Чистая прибыль Сбербанка в первом квартале 2019 года выросла на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 226,6 миллиарда рублей. Отчисления Сбербанка на резервы, включая чистые расходы от создания резерва и переоценку кредитов по справедливой стоимости, в январе-марте составили 45,5 миллиарда рублей, сократившись в годовом выражении на 7,3%.