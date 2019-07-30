Прибыль Сбербанка по МСФО в I полугодии увеличилась на 7,1%
Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в первом полугодии 2019 года выросла на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 457,9 миллиарда рублей, свидетельствует консенсус-прогноз агентства "Прайм", составленный на основе опроса аналитиков.
По их прогнозу, расходы на резервы, включая чистые расходы от создания резерва и переоценку кредитов по справедливой стоимости, в первом полугодии снизились в годовом выражении на 17%, до 78,5 миллиарда рублей.
При этом чистая прибыль во втором квартале за год выросла на 7,5% — до 231,4 миллиарда рублей, а расходы на создание резервов снизились на 27,5% — до 33 миллиардов рублей.
Сбербанк опубликует финансовые результаты по МСФО за первое полугодие и второй квартал 2019 года в среду, 31 июля.
ПРОГНОЗЫ АНАЛИТИКОВ
По прогнозам аналитиков "ВТБ Капитала", чистая прибыль Сбербанка во втором квартале вырастет по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,3% и достигнет 233 миллиардов рублей. При этом рентабельность капитала (ROE) банка составит 22,3%.
"Росту прибыльности будет способствовать повышение чистой процентной маржи на 30 базисных пунктов квартал к кварталу (до 6,2% — ред.) и относительно низкая стоимость риска (69 базисных пунктов) на фоне восстановления резервов по обязательствам Agrokor", — пояснили они.
Более скромных результатов Сбербанка за второй квартал ожидают в Газпромбанке. "Мы ожидаем чистую прибыль в размере 225,8 миллиарда рублей (без изменений квартал к кварталу, рост на 5% в годовом выражении), рентабельность капитала – 22%", — отмечают они. Основными драйверами роста чистой прибыли в годовом выражении будут комиссии и низкие резервы, а в квартальном сопоставлении восстановление процентной маржи и снижение резервирования сбалансируется высокой базой первого квартала по доходам от валютных операций и ростом расходов.
Кредитный портфель Сбербанка, по прогнозам Газпромбанка, сократится на 1% в квартальном выражении и вырастет на 7% год к году на фоне чистого сокращения корпоративного портфеля, частично под влиянием реструктуризации кредита компании Agrokor, и роста розничного кредитования. При этом депозиты вырастут на 2% в квартальном выражении и на 13% в годовом, в основном благодаря розничным вкладам, прогнозируют аналитики.
Снижения объема кредитного портфеля Сбербанка квартал к кварталу ожидают и в Sova Capital. По данным компании, общий портфель кредитов снизится на 1,3%, до 20,559 триллиона рублей. При этом в годовом выражении портфель вырастет на 5,6%.
Прогнозы аналитиков по чистой прибыли Сбербанка за второй квартал и первое полугодие текущего года представлены ниже (в миллиардах рублей):
Альфа-банк — 233 / 459,5
"Атон" — 230 / 456,5
"ВТБ Капитал" — 233 / 459,5
Газпромбанк — 225,8 / 452,3
"Ренессанс Капитал" — 227 / 453,5
"Уралсиб" — 228,4 / 454,9
BCS Global Markets — 232,9 / 459,4
Sova Capital — 241 / 467,5
Ожидания аналитиков по расходам банка на резервы, включая переоценку кредитов по справедливой стоимости, за второй квартал и первое полугодие 2019 года выглядят следующим образом (в миллиардах рублей):
Альфа-банк — 36 / 81,5
"Атон" — 35 / 80,5
"ВТБ Капитал" — 36 / 81,5
Газпромбанк — 41,3 / 86,8
"Ренессанс Капитал" — 35 / 80,5
"Уралсиб" — 32,9 / 78,4
BCS Global Markets — 27,5 / 73
Sova Capital — 20 / 65,5
Чистая прибыль Сбербанка в первом квартале 2019 года выросла на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 226,6 миллиарда рублей. Отчисления Сбербанка на резервы, включая чистые расходы от создания резерва и переоценку кредитов по справедливой стоимости, в январе-марте составили 45,5 миллиарда рублей, сократившись в годовом выражении на 7,3%.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20190730/830202199.html