Акции Сбербанка на перепутье
В лидерах роста к середине дня пребывали обыкновенные акции Мечела (+4,66%) и бумаги Яндекса (+3,85%). Обыкновенные акции Сбербанка прибавили менее 0,1%. В лидерах падения были котировки ФСК ЕЭС (-1,43%) и бумаги Россетей (-1,23%).
Обыкновенные акции Сбербанка в последние недели чувствуют себя слабо, но приостановили снижение в районе средней полосы Боллинджера недельного графика (230 руб). Данная поддержка является важной как для краткосрочных, так и для среднесрочных “быков” – ее преодоление может способствовать “провалу” бумаг в район 214 руб (нижняя полоса Боллинджера). На данный момент лучше быть вне рынка, а при улучшении внешнего фона играть на отскок в район 238 руб. При закреплении ниже 230 руб основной тренд может смениться на нисходящий.
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