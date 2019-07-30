Рынок РФ слабо реагирует на внешние раздражители
Фьючерсы на основные индексы США указывали на снижение рынка от 0,3% в Dow Jones до 0,7% в NASDAQ.
Беспокойство на рынке связано с серией слабых отчётов в Европе, а также ухудшением ожиданий по отчётностям американских компаний. Кроме того, раскручивается тема жёсткого выхода Великобритании из Евросоюза, что может привести к повышенной волатильности на рынках. Доля компаний, отчитавшихся лучше ожиданий по прибыли, снизилась до 76% при 45% отчитавшихся. Впрочем, средний исторический показатель всё ещё ниже и составляет 65%.
В очередном твите Д. Трамп сообщил, что Китай вовсе не спешит покупать американскую сельскохозяйственную продукцию.
Из отчитавшихся стоит отметить потребительского гиганта Procter & Gamble, который отчитался лучше ожиданий как по прибыли, так и по выручке. Фармацевтическая Merck & Co. не только отчиталась лучше ожиданий, но и улучшила прогноз на финансовый год. Аналогично отчиталась другая фармацевтическая компания Eli Lilly & Co.
В США также вышла важная статистика. Индекс цен личного потребления сохранил темпы роста в июне на уровне 1,4%, а Core PCE ускорился до 1,6% с 1,5%. Уровень сбережений повысился до 8,1% с 8,0% в мае. Потребительские расходы выросли на 0,3%, а доходы на 0,4%. Вполне вероятно, что перед решением ФРС американский рынок будет под давлением. После закрытия выйдет отчёт Apple, и на рынке ожидают снижение прибыли и продаж.
В России рынок слабо реагирует на внешние раздражители. Снижение ставки ЦБ РФ повышает актуальность дивидендных бумаг, чья доходность сравнялась или даже стала выше ставки регулятора.
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