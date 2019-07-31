Российский рынок акций растет последние 4 торговых сессий, за которые индекс МосБиржи успел отскочить примерно на 2%, вернувшись в район 2735 п. Масштаб роста выглядит незначительным, однако ситуация могла бы быть и хуже. Например, вот уже четыре дня подряд падает индекс развивающихся стран MSCI Emerging markets. Во вторник на европейских фондовых площадках наблюдались локальные распродажи, что было обусловлено слабой статистикой, особенно в Германии, а также опасениями жесткого варианта Brexit «без сделки» после смены руководства Великобритании. В минусе завершал вчерашнюю сессию и рынок акций США.

При таком фоне устойчивая динамика нашего рынка не может не радовать. В частности, накануне возобновился рост в обыкновенных акциях Сбербанка (+1,37%), который сегодня опубликует отчет за II квартал 2019 г. по МСФО (10:00 МСК). Если котировки сегодня удержатся выше 234-235 руб., то с технической точки зрения сформировавшийся импульс будет сильным «бычьим» сигналом. Следующие целевые ориентиры сместятся ближе к области 244-247,5 руб.

А вот в Газпроме после мощного роста в конце прошлой недели может наступить период спада активности из-за сложившейся неопределенности. Участникам торгов не совсем понятно, что делать с бумагами в текущей ситуации. Покупать после импульса неудобно, шортить на фоне проявленной силы покупателей также, как оказалось, бесполезно. Подобные расклады зачастую приводят просто к переходу инструмента в фазу консолидации. На этой неделе как раз могут быть отрисованы границы этого бокового коридора.

Акции Банка Санкт-Петербург вчера были одними из лидеров роста, поднявшись на 3%. Причина в повестке назначенного на 31 июля заседания совета директоров. В ней есть пункт «О приобретении Банком Санкт-Петербург размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО Банк Санкт-Петербург». То есть речь может идти о байбэке – обратном выкупе акций.

С точки зрения котировок банка более позитивным был бы выкуп напрямую с рынка на протяжении определенного периода. Если же байбэк будет происходить просто в рамках оферты акционерам по конкретной цене, то положительный эффект для акций будет кратковременным.

Определенную поддержку российскому рынку акций начинает оказывать нефтяной фактор при отсутствии укрепления рубля. Во вторник фьючерсы на нефть Brent выросли на 1,6% – до $64,7. Драйвером выступила статистика по запасам в США: данные от API указывают на их снижение еще на 6 млн баррелей за неделю. Сегодня по ближайшим сентябрьским контрактам на ICE и CME будет экспирация. Традиционного дисконта в следующем фьючерсе сейчас не наблюдается. Октябрьские контракты торгуются ниже всего лишь на $0,1.

Среднесрочный взгляд на перспективы нефтяного рынка остается умеренно позитивным. Не исключаем движения в сторону $70 за баррель. Ожидания основаны на смещении баланса в сторону дефицита. Помешать восстановлению котировок при этом могут лишь общерыночные факторы, например бегство из сырьевых товаров на фоне отсутствия компромисса между КНР и США по торговой сделке.

Вчера в течение дня усиление нисходящей динамики мировых рынков как раз было вызвано серией заявлений президента США в Twitter, направленных против позиции Китая по торговым проблемам. Трамп отметил, что Пекин всегда меняет условия сделки в конечном итоге в свою пользу. Президент США заявил, что в случае, если до его возможного переизбрания на пост главы государства соглашение по торговле не будет заключено, то условия сделки затем будут более жесткими.

Торговые переговоры представителей стран планируется продолжить сегодня. По их итогам можем услышать локальные намеки на сближение позиций, однако достижения конструктивного и полноценного компромисса не ожидается.

Вышедшие вчера данные по экономике США в целом были в рамках ожиданий, однако индекс потребительского доверия значительно превысил прогноз, что может привести к усилению инфляционных тенденций, поставив под сомнение необходимость агрессивного снижения ставки ФРС.

Центральным событием сегодняшнего дня как раз станет публикация итогов заседания ФРС в 21:00 МСК. Впервые за 10 лет американский регулятор может начать снижать ключевую ставку, и этот сценарий сейчас выглядит наиболее вероятным для участников рынка.

Согласно поросу 111 экономистов от Reuters, подавляющее большинство склоняется в пользу того, что регулятор снизит диапазон ставки на 0,25%, до уровня 2,00-2,25%.

В 21:30 МСК состоится пресс-конференция Джерома Пауэлла. Важен взгляд в будущее, а именно оценка перспектив денежно-кредитной политики в США. По мнению эксперта, Федрезерв не может разочаровать инвесторов. Более 50% американских граждан инвестируют в акции, в том числе и пенсионные накопления, так что сильная просадка рынка США может иметь неблагоприятный экономический эффект. Это заставляет ФРС следить за финансовыми условиями. В предыдущие годы Федрезерв неформально поддерживал американский рынок акций в ходе обвалов, смягчая риторику и завершая тем самым коррекции. Что-то вроде этого произошло и на этот раз. Одним из факторов ралли с начала года является снижение ожиданий по монетарному ужесточению мировых ЦБ.

ФРС не может резко снизить ставки в ближайшие месяцы, иначе у регулятора останется недостаточно пространства для маневра в случае возникновения действительно кризисных условий. Регулятор может решить подождать выхода свежей макроинформации и развития событий в рамках торгового противостояния США и Китая. В случае необходимости FOMC скорректирует прогноз уже в ходе сентябрьского заседания. Если вдруг ФРС сегодня не даст явных указаний на дальнейшее снижение ставок, то на американском рынке акций может произойти фиксация «по факту». Также появится фактор в пользу укрепления доллара.

В качестве сильной технической зоны сопротивления по индексу S&P 500 по-прежнему выделяется область 3030-3050 п. Локальный разворот от этих уровней весьма вероятен, если не будет какой-то сверх оптимистичной риторики от ФРС.

Что касается динамики российского рынка акций, то сейчас складываются нейтральные ожидания. Вероятно, сегодня мы можем наблюдать некоторое затишье перед ключевыми новостями из-за океана. С одной стороны, на горизонте ближайших сессий все еще остаются шансы на более глубокий откат индекса МосБиржи в сторону 2600-2620 п. Но в это же время внешние факторы пока еще не способствуют внушительным распродажам и бегству инвесторов от риска. Рынок в ближайшие недели может быть поддержан реинвестированием дивидендной массы, которую получают акционеры, а также поступательным снижением рублевых ставок. В такой ситуации оправдана тактика покупки голубых фишек в случае локальные просадки.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские индексы после нашего закрытия во вторник остались примерно на тех же уровнях. Азиатские индексы сегодня торгуются на отрицательной территории. Фьючерсы на S&P 500 с утра растут на 0,15%, нефть Brent в плюсе на 0,77%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет несущественно выше уровня закрытия вторника, в пределах +0,2%.