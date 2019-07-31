Американские биржевые площадки во вторник закрылись снижением на фоне смешанных отчетов компаний и критики Трампа, направленной в сторону Китая.

Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,26%, закрывшись на отметке 3013,18 пункта, промышленный индекс Dow Jones потерял 0,09%, высокотехнологичный NASDAQ уменьшился на 0,24%. Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на один базисный пункт, до 2,06%.

Рынки негативно отреагировали на заявления Дональда Трампа, который обвинил китайские власти в намеренном затягивании торговой сделки до результатов президентских выборов 2020 года. Президент США дал понять, что в случае его победы на выборах, его позиция по отношению к Пекину может стать жестче.

Сегодня инвесторы будут ждать решения ФРС США по ключевой процентной ставке. Снижение на 25 б.п. уже заложено в цены, в связи с чем от коррекции рынки могут удержать лишь обещания регулятора продолжать понижать ставку на последующих заседаниях.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли 1,88%, закрывшись на отметке $65,02. Игроки позитивно отреагировали на статистику от Американского института нефти, согласно которой запасы "черного золота" в США на прошлой неделе упали на 6 миллионов баррелей.

Сегодня рынки будут ждать официальных данных по запасам сырой нефти от Минэнерго США, которые вкупе с настроениями на фондовых площадках определят направление движения нефтяных цен до конца текущей недели.

Ближайшие сопротивления во фьючерсном контракте Brent расположены на отметках $65,25 и $66.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 0,23% закрывшись на отметке 2734,68 пункта. В настоящий момент поддержки в индикаторе расположены на отметках 2710 и 2690 пунктов. Сопротивления находятся на уровнях 2735 и 2750 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС по-прежнему расположены на уровнях 135000 и 133800. Сопротивления — 136500 и 138100 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 63,50, снизившись на 0,12% по отношению к американскому доллару. В текущей ситуации, несмотря на фиксацию прибыли в акциях и конвертацию нерезидентами дивидендных выплат, которые по итогам 2018 года составляют порядка 2 трлн рублей, российская валюта по-прежнему не склонна к резкому ослаблению. Поддержку рублю оказывают все еще высокие цены на нефть. Кроме того, снижение ключевой ставки ФРС США может ослабить позиции американского доллара на глобальном рынке и поддержать валюты развивающихся стран, включая рубль.

На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 63,40 и 63,20 Сопротивления расположены на уровнях 63,85 и 64,05.