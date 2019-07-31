Внешний фон на открытии торгов среды складывается неоднозначный. Цены на нефть продолжают рост после повышения накануне, в рамках которого котировкам удалось подняться выше важных сопротивлений, а сигналы с мировых фондовых площадок преимущественно негативны.

Внешние факторы

Торги на фондовых биржах США во вторник завершились снижением трех основных индексов на 0,1-0,2%. Индикаторы при этом отступили от минимумов дня. Негативное влияние на настроения оказали комментарии Дональда Трампа, который раскритиковал позицию Китая в торговом вопросе и тем самым снизил вероятность скорого заключения торговой сделки. Индекс S&P500 при этом удерживается выше поддержки 3000 пунктов.

Фьючерс на индекс S&P500 утром прибавляет около 0,2%.

Торги в Европе завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 1,7% на фоне опасений за состояние региональной и мировой экономики.

На торгах в Азии утром наблюдается преимущественно негативная динамика. Японский Nikkei 225 упал на 0,7%. На биржах Китая индексы теряют порядка 0,5-1% на фоне пессимизма в отношении торгового вопроса. Региональная статистика при этом показала рост индекса деловой активности в промышленности КНР в июне с 49,4 до 49,7 пункта и снижение аналогичного индикатора сферы услуг с 54,2 до 53,7 пункта. Производственный сектор второй по величине экономики мира остается слабым.

Нефтяные фьючерсы утром прибавляют чуть менее 1% после сильного роста накануне в конце сессии. Цены преодолели краткосрочные сопротивления 64,50 долл по Brent и 57,85 долл по WTI и теперь могут взять курс на отметки 67,50 долл и 61 долл соответственно (верхние полосы Боллинджера дневных графиков). Причиной покупок стало усиление напряженности вокруг иранской ситуации (в Ормузском проливе Иран и Россия планируют провести военные учения), а также отчет Американского института нефти, свидетельствовавший о падении запасов “черного золота” в США на прошлой неделе на 6 млн баррелей. Запасы нефтепродуктов при этом также снизились, а в среду на рынке будут ждать подтверждения этой динамики в отчете Минэнерго США.

Рынок к открытию

Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги вторника без единой динамики и стремились к верхним границам краткосрочных диапазонов (2665-2730 и 1325-1360 пунктов). Оба индикатора держат курс на район средних полос Боллинджера дневных графиков (2760 и 1375 пунктов соответственно), которые станут значимыми краткосрочными сопротивлениями.

Рубль при этом продолжил умеренное ослабление против доллара и евро. Пара доллар/рубль стремилась в район 63,75 руб (верхняя полоса Боллинджера дневного графика), от которого отступила к концу дня. Пара евро/рубль в течение сессии преодолела среднюю полосу Боллинджера дневного графика (70,90 руб), после чего отступила от максимумов дня. Доллар и евро при ухудшении мировой склонности к риску могут стремиться к 64 руб и 71,60 руб соответственно.

Утром российские фондовые индексы и рубль получат поддержку от более высоких цен на нефть и могут попытаться пойти чуть выше. Потенциал краткосрочного роста на рынке РФ, однако, выглядит ограниченным, так как преодоление ближайших сопротивлений могло бы привести к более масштабному движению выше и потребует от “быков” определенной решимости. Среда ожидается насыщенным на события днем, а основные его итоги (заседание ФРС) на российский биржах будут отыгрывать уже в четверг.