Мы ожидаем открытия индекса МосБиржи с умеренным повышением около 0.3%, вблизи отметки 2745 п. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2730, 2720 п. Значимыми сопротивлениями станут отметки 2760, 2770 п.

В первые минуты торгов индекс МосБиржи отыграет продолжившееся сегодня утром улучшение настроений на нефтяном рынке. Позднее он может стабилизироваться около ближайшего значимого уровня 2750 п.

Во второй половине дня локальный рынок акций может перейти в состояние консолидации в ожидании вечернего решения по уровню процентной ставки ФРС США. Среди многочисленных иностранных статистических показателей наиболее значимыми станут еженедельные данные по изменению запасов нефти и нефтепродуктов от Минэнерго США (17.30 МСК).

В минувший вторник основные российские фондовые индексы МосБиржи (+0.23%) и РТС (-0.05%) завершили торги с незначительным разнонаправленным отклонением по отношению к уровням предыдущего закрытия. Неуверенность участников локальных торгов была связана с весьма неоднозначным состоянием внешнего фона. Ключевые европейские фондовые индексы демонстрировали явную слабость. После негативного открытия рынка акций в США индексы МосБиржи и РТС обновили свои внутридневные минимумы. С другой стороны, мы наблюдали заметное улучшение настроений на нефтяном рынке.

Фьючерсы на нефть сорта Brent вчера обновили свой двухнедельный максимум. Сейчас они торгуются выше ближайшего значимого ценового уровня $65, что стоит трактовать как позитивный сигнал в пользу попыток дальнейшего роста. К слову, вчерашний еженедельный отчет Американского института нефти (API) указал на сильное недельное сокращение запасов сырой нейти в США на 6.02 млн баррелей. Теперь участники нефтяного рынка надеются на то, что вечерняя официальная статистика от Министерства энергетики США будет носить сходный характер.

Напомним, что сегодня вечером впервые за десятилетие может быть принято решение о понижение процентной ставки ФРС США. В ожидании столь важного известия участники локальных торгов могут отложить принятие важных торговых решений на последующие дни.

Среди значимых внешних событий также стоит отметить вчерашнее заявление Дональда Трампа о том, что Китай затягивает торговые переговоры в ожидании президентских выборов 2020 года в США. Это стоит трактовать как косвенный признак того, что разрешение торгового спора между США и КНР может затянуться на очень долгое время по аналогии с нескончаемым процессом выхода Великобритании из Евросоюза.

Под закрытие вечерней торговой сессии сентябрьские фьючерсы на индекс РТС (RIU9) пришли в состояние контанго величиной в 6.9 п. или около 0.5% по отношению к базовому индикатору. Участники срочного рынка сохраняют умеренно позитивную оценку среднесрочных перспектив индекса РТС.

На фоне незначительного прироста индекса МосБиржи, состоявшегося по итогам дня, наиболее ликвидные акции завершили торги с умеренным разнонаправленным отклонением в пределах 1-2% по отношению к уровням предыдущего закрытия.

Самым заметным событием стало продолжение активной спекулятивной торговли в акциях Yandex clA (YNDX RM, +1.61%). Вчера эти бумаги вышли на четвертое место по оборотам среди акций на Московской бирже. Внутри дня они заметно отскочили вверх, в противовес состоявшимся накануне распродажам. Инвесторов и спекулянтов обнадежило заявление автора законопроекта об ограничении доли иностранного участия в значимых IT-ресурсах о том, что в него могут быть внесены поправки в результате обсуждения с экспертами и представителями IT-отрасли. Вполне вероятно, что новый закон не будет столь суров, как предполагалось изначально. Тем не менее, единичные послабления не отменяют общей тенденции к усложнению и ужесточению отраслевых законодательных норм. С технической точки зрения акции Yandex clA продолжают среднесрочную консолидацию в рамках коридора 2400-2600 руб. Явные сигналы для среднесрочной покупки или продажи в них пока не сформировались.

Бумаги Сбербанк-ао (SBER RM, +1.37%), Сбербанк-ап (SBERP RM, +0.44%) неравномерно повысились на ожиданиях назначенной на сегодня публикации квартальных финансовых результатов эмитента по МСФО. Инвесторы и спекулянты уже привыкли к тому, что кредитная организация стабильно улучшает свои финансовые показатели.

Бумаги Сургутнефтегаз-ап (SNGSP RM, —1.56%) заметно подешевели на фоне выхода полугодовой бухгалтерской отчетности эмитента по РСБУ. Нефтяная компания зафиксировала убыток в размере 37.93 млрд руб. против прибыли в размере 371 млрд руб. годом ранее. Это не испугало участников торгов, поскольку указанный показатель сильно зависит от изменения курса рубля, который приводит к переоценке номинированных в валюте накоплений эмитента. Если же оценивать основной бизнес «Сургутнефтегаза», то текущие результаты выглядят вполне достойно. Полугодовая выручка компании выросла на 11.2%, а прибыль от продаж увеличилась на 16.5%.

Сегодня утром фьючерсы на фондовые индексы США подорожали в пределах 0.2-0.4%. Контракты на нефть сорта Brent вслед за вчерашним приростом повысились в цене на 0.8%. Фьючерсы на золото балансируют на грани положительного и отрицательного отклонения. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite понизился на 0.5%. Японский Nikkei225 просел на 0.7%.

Состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или смешанное. И все же позитивная динамика нефтяных фьючерсов позволяет рассчитывать на открытие индекса МосБиржи с некоторым приростом.