Российский рынок акций и рубль мало изменятся в ожидании решения ФРС США по ставке, активность на рынках будет низкой. Рост нефтяных цен может поддержать бумаги нефтегазового сектора на российском рынке акций.

ИНДЕКСЫ

"Основное внимание инвесторов в ходе сегодняшнего дня будет уделено объявлению итогов заседания Федрезерва. С огромной долей вероятности сегодня ФРС впервые с 2008 года понизит ставку — фьючерсы на ставку на протяжении последнего месяца уже на 100% учитывают вероятность ее снижения на 25 пунктов, при этом к сегодняшнему дню 18% из них отражают вероятность снижения сразу на 50 пунктов", — говорит Михаил Поддубный из Промсвязьбанка.

В преддверии объявления итогов заседания Федрезерва в среду аналитик ожидает преимущественно нейтрального характера торгов. С учетом восстановления нефтяных котировок нефтегазовый сектор может смотреться чуть лучше широкого рынка, полагает он.

В среду в начале торгов возможно восстановление спроса в нефтегазовом секторе – фьючерсы на нефть Brent вернулись в область выше 65 долларов за баррель на фоне сохранения напряженности в районе Ормузского пролива и продолжающегося сокращения запасов сырой нефти в США, считает Антон Старцев из компании "Олма".

Тем не менее, выход из консолидации по индексу РТС пока выглядит маловероятным, отмечает аналитик. Активность на фондовых рынках в целом, вероятно, в течение дня останется низкой перед объявлением итогов заседания комитета по открытым рынкам ФРС США (решение по базовой процентной ставке ожидается в 21.00 мск, начало пресс-конференции главы Федрезерва Джерома Пауэлла – в 21.30 мск), добавляет он.

ВАЛЮТА

На валютном рынке в начале торгов вероятна консолидация курса доллара вблизи отметки 63,5 рубля в ожидании решения ФРС США в отношении процентных ставок и сопутствующего комментария, считает Старцев из компании "Олма".

"Основная интрига заключается в комментариях регулятора и возможности более существенного снижения ставки. Тем не менее после решения регулятора, вероятно, повышение волатильности на рынке и поиск активами новых торговых диапазонов. На этом фоне ожидаем торги по паре рубль-доллар в узком диапазоне сегодня", — говорит Константин Кочергин из банка "Восточный".

Аналитик ожидает, что пара доллар-рубль в понедельник проторгуется в диапазоне 62,9-63,8 рубля.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы Европы во вторник закрылись снижением на статданных из Германии и корпоративных новостях, инвесторы также обратили внимание на комментарий президента США Дональда Трампа по торговым отношениям с Китаем.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра растут на 0,24-0,4%.

Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются: гонконгский Hang Seng Index – на 1,31%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai — на 0,45%, японский Nikkei 225 снизился на – 0,78%, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,41%.

Стоимость нефти растет на 0,91% — до 65,22 доллара за баррель по марке Brent.

Курс евро к доллару растет на 0,04% — 1,1159 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций во вторник закрылся разнонаправленно. Индекс Мосбиржи к закрытию торгов вырос на 0,23% — до 2734,68 пункта, индекс РТС снизился на 0,29%, до 1357,48 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов вторника вырос на 8 копеек – до 63,51 рубля, евро — на 10 копеек, до 70,82 рубля, следует из данных Московской биржи.