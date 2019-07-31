Сургутнефтегаз (SNGS RX – ДЕРЖАТЬ, SNGSP RX – ПОКУПАТЬ) опубликовал бухгалтерскую отчетность за 6 мес. и 2 кв. 2019 г. по РСБУ. За первое полугодие получен чистый убыток в 37,9 млрд руб. (0,58 млрд долл.), а чистая прибыль за 2 кв. 2019 г. составила 44,8 млрд руб. (0,69 млрд долл.). Для сравнения, в 1 кв. 2019 г. компания сообщила о чистом убытке на 82,7 млрд руб. (1,25 млрд долл.). Чистая прибыль за 2 кв. 2019 г. по РСБУ упала на 86% год к году.

Убыток по курсовым разницам снизился квартал к кварталу. Выручка компании выросла на 1,5% год к году и на 2,6% квартал к кварталу до 405 млрд руб. (6,27 млрд долл.), а операционная прибыль, наоборот, сократилась на 12% год к году и квартал к кварталу до 99,4 млрд руб. (1,54 млрд долл.). Причиной убытка во 2 кв., как и в 1 кв. 2019 г., стали отрицательные курсовые разницы по денежной позиции компании, вызванные укреплением рубля. По нашим оценкам, они составили минус 84 млрд руб. во 2 кв. 2019 г. по сравнению с 225 млрд руб. в 1 кв.

Дивидендная доходность за 2019 г. может быть ниже средней по сектору. Мы ожидали, что чистая прибыль за 2 кв. будет близка к нулю, однако операционная прибыль оказалась ниже, а убыток от курсовых разниц – выше наших ожиданий. Прогноз привилегированных дивидендов на 2019 г. чувствителен в первую очередь к курсу рубля на конец года, и в меньшей степени – к цене на нефть во 2 п/г. Учитывая результаты за 1 п/г и наш макропрогноз, мы ожидаем привилегированных дивидендов за 2019 г. в диапазоне 2–3 руб./акция с доходностью 6,4–9,5%. Тем не менее, исходя из долгосрочной динамики дивидендов, мы рекомендуем ПОКУПАТЬ привилегированные акции компании.