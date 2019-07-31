Однодневные ставки вчера продолжили расти. В результате уплаты налога на прибыль остатки средств на корсчетах снизились до 1,95 трлн руб. (-159 млрд руб.), усилив спрос на ликвидность. Текущий период усреднения заканчивается в следующий вторник, и в данный момент, по нашим оценкам, сформированные банками резервы находятся лишь немного выше минимального требуемого нормативами уровня. Спрос на операции репо с Федеральным казначейством вчера вырос (один из банков занял у регулятора 395 млрд руб.). Однако это лишь немного ослабило повышательное давление на однодневные ставки. Вечером однодневный валютный своп торговался вблизи уровня оффера ЦБ, а его средневзвешенное значение по итогам сессии составило 7,50% (+5 бп). Однодневные ставки межбанковского рынка в течение дня практически не менялись, держась вблизи ключевой ставки Банка России, а однодневное репо с КСУ-облигации торговалось в районе 7,27%.

Сегодня однодневные ставки, скорее всего, останутся под давлением, поскольку в результате расчетов по аукциону недельных депозитов Банка России из системы должно быть абсорбировано 230 млрд руб. ликвидности. Ожидая, что в течение недели в банковскую систему поступит 662 млрд руб. бюджетных средств, Банк России повысил лимит на вчерашнем аукционе до 1,33 трлн руб. Вопреки нашим ожиданиям, банки выбрали почти весь предложенный лимит, увеличив остатки на недельных депозитах в Банке России с 1,07 трлн руб. до 1,30 трлн руб. По нашим оценкам, за счет средств, привлеченных в рамках операций репо с Федеральным казначейством, остатки средств на корсчетах банков в ЦБ вчера повысились до 2,40–2,45 трлн руб., что, на наш взгляд, является минимальным уровнем, который банкам необходимо поддерживать до окончания периода усреднения резервов. Дальнейшая динамика однодневных ставок будет зависеть от того, насколько быстро в систему будет возвращаться ликвидность из бюджета. Пока же банкам придется полагаться на финансирование, предоставляемое регуляторами. В этих условиях ставки овернайт в ближайшие пару дней, скорее всего, продолжат держаться на повышенных уровнях.

В других сегментах день прошел гораздо спокойнее. Кривая процентных свопов по всей длине сместилась вниз на 3–6 бп, при этом наиболее значительно снизились среднесрочные ставки. Трехмесячная ставка MosPrime опустилась до 7,64% (-3 бп) и теперь торгуется всего на 39 бп выше уровня ключевой ставки ЦБ. Длинные ставки кросс-валютных свопов незначительно выросли (+2 бп), в то время как ближний отрезок кривой XCCY сместился немного вниз.