Ввиду недавнего снижения дисконта в цене лома на российском рынке до рекордно низкого уровня правительство предложило увеличить поставки на внутренний рынок за счет ограничения экспорта. С учетом прогнозируемого нами дефицита лома в ближайшие пять лет в связи с реализацией национальных проектов и появления премии в ценах на лом на внутреннем рынке, такие меры, в случае их сохранения на длительный период, вполне могут замедлить рост внутренних цен в ближайшие годы. Хотя это предполагало бы лишь незначительный положительный вклад в EBITDA на уровне в среднем 1,5% по сравнению с нашими прогнозами, Северсталь, НЛМК и ММК как производители плоского проката выиграли бы немного больше (2%), чем Евраз, производитель сортового проката (0%).

Россия временно ограничивает экспорт лома. Правительство планирует ограничить экспорт лома черных и цветных металлов, закупаемого вне биржи (то есть не на СПбМТСБ). Изменения могут потенциально вступить в силу с 1 января 2020 г., хотя на данном этапе неясно, в течение какого периода они будут действовать. Напомним, правительство рассматривает возможность введения временного ограничения на экспорт лома за пределы Евразийского экономического союза на уровне 60–70% средних исторических объемов. В настоящее время торговые операции с ломом черных металлов на СПбМТСБ не осуществляются.

Ограничения на экспорт могут отодвинуть во времени появление премии во внутренних ценах на лом. В связи с увеличением внутреннего спроса на сталь ввиду реализации инфраструктурных проектов Россия будет испытывать дефицит лома и к 2022-2023 г. станет чистым импортером по этой позиции. В случае если квоты в 60–70% будут введены с 2020 г. (решение еще не принято), поставки лома черных металлов на внутренний рынок, по нашим оценкам, увеличатся на 1,2–1,6 млн т в год, что составляет 5–7% всего ожидаемого внутреннего спроса в 2019 г. Хотя мы полагаем, что премия в ценах на лом на российском рынке появится уже в 2020 г. (по сравнению с дисконтом в размере около 20–30 долл. в 2010–2016 гг. без учета затрат на транспортировку на условиях FOB-FCA), этого может не произойти, если ограничения будут действовать начиная с 2020 г. и в последующие годы. В этом случае может восстановиться исторический дисконт, в результате чего фактические внутренние цены на лом в 2020 г. могут оказаться на 18% ниже наших прогнозов.

Производители плоского проката могут выиграть. Снижение цен на лом окажет небольшое позитивное воздействие на российские металлургические компании – их EBITDA увеличится в среднем на 1,5%. При этом несколько сильнее выиграют производители плоского проката – Северсталь, НЛМК и ММК, которые отличаются небольшой долей сортового проката в структуре выручки (4–10% в случае Северстали и НЛМК) или высокой долей лома в структуре себестоимости (20% у ММК). Для Евраза как производителя сортового проката позитивный эффект на себестоимость может быть полностью нейтрализован снижением цен на сортовой и железнодорожный прокат (более 20% выручки), поскольку в большинстве случаев эти цены обусловлены предельной себестоимостью российского производства в электродуговых печах, требующего в качестве сырья значительных объемов лома, или контрактами, привязанными к стоимости лома.