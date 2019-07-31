Снижение инвестиций РФ в основной капитал - негативный знак
По оценке ЦБ, российские инвестиции в основной капитал снизились на 1,3-1,8% г/г в 2К19 после роста на 0,5% г/г, по оценке Росстата за 1К19.
Эта оценка – очень негативный знак; в 1К19 рост инвестиций в основной капитал на 0,5% г/г сочетался со снижением валового накопления основного капитала в структуре ВВП на 2,6% г/г; оценка ЦБ за 2К19 может указывать на то, что сжатие валового накопления основного капитала в 2К19 может усилиться, оказывая давление на рост ВВП.
В то же время эта информация объясняет недавний пресс-релиз ЦБ по итогам заседания по ставкам, в котором монетарные власти транслировали опасения по поводу слабой предсказуемости бюджетной политики, в результате ужесточения которой в 2019 и произошло как замедление экономического роста, так и быстрое замедление инфляционного давления.
Таким образом, даже если слабая оценка инвестиционной активности со стороны ЦБ предполагает, что рост ВВП в 2К19 может оказаться слабее ожиданий, это не следует воспринимать как повод ожидать каких-либо действий со стороны монетарных властей, так как слабость роста связана с жестким исполнением бюджета.
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