Третью торговую сессию подряд на российском рынке отмечалась крайне низкая активность инвесторов, ожидающих итогов двухдневного заседания ФРС, которое завершится сегодня. Объем сделок едва превысил 15 млрд руб., самый высокий оборот был в пятилетних ОФЗ 26222, которые немного подешевели, что может быть связано с предстоящим аукционом Минфина, так как будет предложен «соседний» на кривой выпуск. Также ряд сделок прошел в семилетних ОФЗ 26219 и ОФЗ 26226, которые закрылись в незначительном плюсе. Остальные ОФЗ тоже продемонстрировали минимальное изменение котировок, в пределах 0,1 п.п. Рубль, как и гособлигации, весьма сдержанно реагировал на дорожающую нефть: российская валюта за основную сессию укрепилась на 0,1% при росте нефтяных цен на 0,7%. Уже после закрытия основной сессии в РФ цены на нефть стали уверенно расти, преодолев отметку 65 долл./барр., что, безусловно, окажет сегодня поддержку российским активам. Как мы и думали, при столь осторожном рынке перед обнародованием итогов заседания ФРС Минфин выбрал среднесрочную дюрацию.

Инвесторам будут предложены шестилетние ОФЗ 26229 на 20 млрд руб. Предыдущий аукцион по выпуску состоялся 10 июля, когда он доразмещался тоже на 20 млрд руб. Несмотря на то что спрос достиг почти 52 млрд руб., удалось продать бумаг на 15,7 млрд руб. Рынок и Минфин не договорились по поводу премии ко вторичному рынку: доходность по цене отсечения была установлена в размере 7,28% годовых, что не предполагало никакой премии. Вчера вечером доходность ОФЗ 26229 была в районе 7,22% годовых. Возможно, ведомству удастся доразместить без премии к рынку шестилетний выпуск, находящийся на самом популярном среднесрочном участке кривой, как лучшее соотношение риск/доходность.