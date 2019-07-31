Очередной торговый месяц подходит к концу и для российского рынка можно считать, что основные события уже состоялись. В целом, скорее всего, закрытие торгов июля состоится в красной зоне. Такой сценарий является вполне естественным, и мы рассматривали его в качестве основного. Если учесть, что 1-ое полугодие выдалось весьма ударным, вероятность начала коррекции была достаточно высокой. В частности, индексы МосБиржи и РТС по итогам полугодия прибавили порядка 28% и 15% соответственно, поэтому на этом фоне ожидаемые потери порядка 2-4% могут восприниматься как возвратное движение в поисках справедливых значений. Вместе с тем, реализации сценария, при котором в июле — августе можно было ожидать оздоровительную коррекцию, после которой повысились бы шансы на сохранение основной тенденции, по всей видимости не будет.

Восходящая динамика по российским фондовым индексам наблюдается с 2014 года (почти 5 лет), а с последней существенной коррекции прошло уже порядка 2-х лет. В таких условиях риски развития очередной существенной коррекции постепенно возрастают, при этом крупные инвесторы могут найти достаточно ликвидности для фиксации прибыли, поскольку продолжение смягчения денежно-кредитной политики со стороны Банка России способствует притоку капитала на фондовый рынок. Таким образом, вышеуказанные факторы пока уравновешивают друг друга.

Снижение в июле ключевой ставки на 25 базисных пунктов было достаточно ожидаемым событием. В том числе такой сценарий рассматривался нами в качестве основного еще в июне. Поэтому существенной поддержки состоявшееся событие уже не окажет. В перспективе, на одном из 3-х ближайших заседаний, ожидается очередное снижение ставки с таким расчетом, чтобы в 1-м полугодии следующего года мегарегулятор мог перейти к нейтральной денежно-кредитной политике. На сей раз, когда именно произойдет очередное снижение, – уже не имеет столь высокого значения. Но для того, чтобы произвести эффект, последнее смягчение может быть более существенным. Допускаем, что итоговая фиксация ставки состоится в диапазоне 6,5-6,75%.

Для рубля обозначенные изменения будут продолжать способствовать восстановлению по отношению к доллару США и евро. Конечно, некоторый вклад может внести решение ФРС, которое будет опубликовано 31 июля, уже после завершения основной сессии на российском рынке. Подобные события способствуют повышению волатильности и могут спровоцировать локальные всплески в любую сторону, однако они, как правило, не приводят к смене тенденции. Между тем ожидание указанного решения будет служить фактором сохранения давления и вероятно окажет сдерживающее действие, даже несмотря на то, что по прогнозам ожидается снижение на 25 базисных пунктов.

Впереди август, данный месяц обычно называют непростым для российского рынка, и для этого есть достаточно весомых причин. Вместе с тем, с 2008 года (за последние 12 лет) отрицательные итоги августа фиксировались лишь 4 раза: в 2008-м, 2010-м, 2011-м и 2013-м годах. При этом существенное снижение наблюдалось дважды: в 2008-м и 2011-м годах. В эти годы снижение по индексу ММВБ (МосБиржи) составило около 10%.

Если попытаться продлить 3-летние циклы далее с 2011 года, то можно заметить наличие коррекции в 2014 и 2017 годах. Но в эти периоды снижение пришлось на 1-ую половину года, поэтому августы в эти годы торговались в рамках восстановительных движений. Если экстраполировать данные циклы на перспективу и учитывать смещение, обусловленное ускорением реализации таких циклов, то можно предположить, что очередная серьезная волна коррекции придется на последний квартал 2019 года.

В рамках такого сценария существенное снижение ключевой ставки можно увидеть, например, уже 6 сентября с обнадеживающим заявлением главы Банка России о восстановительных тенденциях в экономике. Такой подарок накануне единого дня голосования будет весьма кстати. Напомним, что 8 сентября состоятся дополнительные выборы 4-х депутатов в Государственную Думу по одномандатным округам, прямые выборы 16 глав субъектов федерации, назначение 3-х глав субъектов федерации и еще целый ряд выборных процедур представителей власти. А дальше, как это часто бывает в отсутствие новых драйверов для рынка, свое дело сделают «продажи на фактах».