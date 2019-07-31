На глобальных площадках сохраняются осторожные настроения накануне появления итогов сегодняшнего заседания ФРС, которые станут известны в 21:00 по Москве. В 21:30 пройдет пресс-конференция главы ФРС Джерома Пауэлла.

Снижение ставки, в настоящее время находящейся на уровне 2.25-2.5%, не вызывает сомнений. В ожидания рынка заложена вероятность в 82% об исходе со снижением ставки на 25 бп. В фокусе внимания рынков будет не само решение, а сопровождающие его комментарии, из которых инвесторы будут пытаться понять масштабы дальнейшего снижения ключевой ставки.

Мы исходим из того, что рынок не получит достаточно подтверждений текущего консенсус-прогноза о 4 снижениях ставки до конца будущего года. При реализации такого сценария доллар продемонстрирует укрепление, создавая давление на валюты развивающихся стран и рубль.

Дополнительным источником умеренного негатива для площадок сегодня выступает ситуация с торговыми переговорами между США и Китаем, которые сегодня завершились в Пекине без каких-либо заявлений от участников. Градус напряженности вокруг данной темы накануне повысили и комментарии Трампа, который указал на готовность сохранения жестких позиций в переговорах. Опубликованная за последние сутки статистика указала на сохранение слабости деловой активности в Китае (индекс деловой активности PMI составил 49.7 пунктов, оставшись ниже отметки в 50 пунктов, что соответствует снижению деловой активности).

Кроме того, опубликованный в США ценовой индекс расходов на личное потребление оказался хуже ожиданий (1.6%) и по-прежнему остается ниже целевой отметки ФРС в 2%, что подкрепляет аргументацию в пользу необходимости снизить ключевую ставку.

До заседания ФРС для пары EURUSD будет важным выход данных по инфляции в еврозоне в 12:00 по Москве. С учетом вчерашних более слабых чем ожидалось данных по Германии европейская валюта может отреагировать на сегодняшние данные по инфляции умеренным ослаблением.