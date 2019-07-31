Первое, что мы видим в финансовом отчете Сбербанка за 2 квартал 2019 года по МСФО, – это рекордную квартальную прибыль в размере 250,3 млрд руб., что на 16,3% г/г больше, чем за аналогичный период годом ранее. Рост прибыли банка в основном был обеспечен не чистыми процентными доходами (они выросли только на 1,2% г/г до 353,1 млрд руб.), а за счет чистой прибыли от операций с производными и непроизводными инструментами на сумму 17,6 млрд руб. после убытка в размере 43,7 млрд руб. за аналогичный период годом ранее.

Можно резюмировать следующим образом: темпы роста прибыли Сбербанка стали двузначными впервые за четыре квартала. За прошедшие 12 месяцев прибыль банка достигла 881 млрд руб: это значительно повышает шансы на достижение чистой прибыли в размере 1 трлн руб. к концу 2020 года. Что для этого необходимо? Чтобы чистая прибыль Сбербанка увеличивалась более чем на 10% в квартал по сравнению с аналогичным кварталом годом ранее.

Надо сказать и о понижении: капитал банка снизился с 4,06 трлн руб. в 1 квартале 2019 года до 3,98 трлн руб. Однако такое сокращение капитала банка традиционно происходит во 2 квартале – в связи с выплатами дивидендов в июне. Кроме этого, Сбербанку удалось не только сохранить уровень рентабельности капитала выше 20%, но и повысить его до 24,9%.

Таким образом, если Сбербанк по итогам 2019 года перейдет на выплату 50% чистой прибыли в виде дивидендов, то акционер может рассчитывать как минимум на 20 руб. дивидендов на акцию. В текущих котировках это предполагает дивидендную доходность по привилегированным акциям порядка 10% и 8,5% — по обыкновенным. Положительным фактором в краткосрочной перспективе может стать закрытие сделки по продаже DenizBank, расчеты по которой должны пройти в ближайшее время.