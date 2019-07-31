• Чистая прибыль — 250 млрд руб. (+16,3% г/г) на 8% лучше консенсуса из-за низкой стоимости риска всего 0.3% в связи с восстановлением резервов по кредитам Агрокору.

• ЧПМ улучшилась на 20 бп; качество активов хорошее (3 стадия — 7,8%). Розница единственный драйвер (+ 7,8% с начала года) кредитного портфеля, в то время как корпоративные кредиты сокращаются (-6,9%) на фоне слабого инвестиционного спроса в России.

• CET 1 12,3% за 1П19. Мы прогнозируем его рост до 13,8% на конец 2019 года. Это комфортный уровень для выплаты 50% чистой прибыли на дивиденды. Мы прогнозируем дивиденд в размере 20-21 руб, что предполагает доходность 9-10%.

• Сбербанк торгуется с P/E 2020E — 5,1х и P/BV — 1,04х против 6,2х и 1,2x исторических средних, что относительно дешево. Акции банка остаются нашим топ пиком.

Результаты за 2К19 по МСФО – чистая прибыль выше консенсуса из-за низкой стоимости риска. Банк заработал 250 млрд руб. чистой прибыли за 2К19 (+16,3% г/г), что предполагает годовой ROE на уровне 24,9%. Результат оказался намного выше консенсуса (220 млрд. Руб.). Чистый процентный доход вырос на 1,2% г/г / 4,6% кв/кв до 353 млрд руб., при чистой процентной марже на уровне 5,41% (против 6,09% за 2К18 и 5,27% за 1К19) –на уровне ожиданий. Рост комиссионного дохода замедлился до 4,2% г/г и составил 116,7 млрд руб. (на 5% ниже консенсуса) в связи с высоким базовым эффектом прошлого года. Объем созданных резервов сократился до 8,8 млрд руб. против 35,8 млрд руб. за 1П18, что предполагает стоимость риска 0,3%, — значительно лучше консенсуса (1,2%) из-за восстановления резервов по кредитам Агрокору.

Активы и их качество. Розничные кредиты остаются единственным драйвером (+7,8% с начала года) кредитного портфеля банка, в то время как корпоративные кредиты снизились на 6,9% (без учета валютного курса), что подтверждает слабый инвестиционный спрос в России. Общие размер активов вырос всего на 1,2% с начала года. При этом качество активов остается хорошим: доля кредитов 3 стадии качества незначительно улучшилась до 7,8% против 8,1% на конец 2018 года.

Достаточность капитала и дивиденды. Коэффициент достаточности базового капитала 1-го уровня (CET1) на конец 1П19 составил 12,3%, что в целом соответствует нашим ожиданиям. К концу 2019 года мы прогнозируем CET1 на уровне 13,8%, включая положительное влияние от продажи турецкого Denizbank (на 100 б.п.), которая будет закрыта очень скоро (возможно, даже сегодня согласно сообщениям Bloomberg). Банк таргетирует коэффициент CET1 в 12,5% в качестве комфортного уровня для выплаты 50% чистой прибыли на дивиденды. Мы прогнозируем их на уровне 20-21 руб на акцию, что предполагает 9-10% доходность.

Оценка. На основе наших прогнозов по прибыли в 2019/2020 гг., Сбербанк торгуется по P/E 2019П/20П в 5,6x/5,1x и P/BV в 1,2x/1,04x по сравнению с его историческими средними коэффициентами (6,2x; 1,2x). Сбербанк остается одним из наших лучших инвестиционных идей в секторе, и мы подтверждаем рейтинг «Выше рынка».