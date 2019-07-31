На торгах 30 июля индекс S&P500 скорректировался к нижней границе диапазона от 13 июня, но показал отскок и остался в канале роста, поэтому «бычий» сценарий остается в силе. Индексы Dow Jones и NASDAQ также оттолкнулись от своих важных поддержек.

Сектор сырья и материалов XLВ оказался в лидерах роста с результатом 0,7%, аутсайдером, потерявшим 0,8%, стал сектор коммунальных услуг XLU. Нефтегазовый сектор выглядел лучше рынка на фоне повышения цен на углеводородное сырье, производители табака торговались хуже рынка.

Дональд Трамп обвинил Китай в невыполнении взятых на себя обязательств покупать больше американской сельскохозяйственной продукции. В случае усиления напряженности между Пекином и Вашингтоном последний может обложить ввозными пошлинами оставшийся объем товаров из Китая. На сегодняшний день за квартал отчиталось 52% компаний из состава S&P500. По данным FactSet, прибыль 75% из них превзошла прогнозы.

Сегодня фьючерс на S&P500 продолжает двигаться вверх от поддержки на уровне 3000 пунктов. «Медвежья» дивергенция на четырехчасовом графике была отработана во время основной сессии 30 июля. Фьючерс вышел из локального канала роста от 22 июля, но у него сохраняется поддержка в виде восходящего канала от 13 июня.

Межрыночные индикаторы дают сигнал к продолжению ралли. «Индекс страха» VIX тестирует верхнюю границу коррекционного канала от 9 мая и может откатиться вниз от этого уровня. Нефть марки WTI обновила локальный максимум и продолжает рост в тренде от 5 июня. Золото движется вверх от поддержки $1415 и способно протестировать максимум на отметке $1448 за тройскую унцию. Индикаторы аппетита к риску HYG/JNK показали отскок от своих поддержек.

Сегодня Комитет по открытым рынкам ФРС США примет решение по ставке, а глава регулятора Джером Пауэлл даст пресс-конференцию по итогам завершающегося сегодня заседания. Инвесторы ждут намеков на продолжение смягчения денежно-кредитной политики в США до конца года. В настоящее время трейдеры, по данным FedWatch CME Group, прогнозируют два снижения ставки на 25 б.п. в 2019-м.

До открытия рынка сегодня отчитываются General Motors, AMT, Automatic Data Processing, CME, Dominion Resources. На постмаркете результаты за квартал представят Qualcomm и Vertex Pharmaceuticals.

Ожидаем повторного роста индекса широкого рынка до сопротивления на отметке 3023 пункта. Если закрепиться над этой отметкой S&P500 не удастся, вероятно повторное тестирование поддержки на уровне 3000 пунктов. В целом, не исключаем повышенной волатильности в ходе предстоящих торгов.