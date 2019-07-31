Российский рынок продолжит торговаться в узком диапазоне до конца дня
По данным ADP Services, в июле частный сектор американской экономики создал 156 тыс. новых рабочих мест. Ожидалось, что цифра составит 140 тыс.
Фьючерсы на основные индексы США указывали на рост рынка в начале дня от 0,2% в S&P 500 до 0,4% в NASDAQ. Повышенный спрос может наблюдаться в бумагах компании Apple, которая получил более половины выручки от продаж iPhone в II квартале, а также отчиталась лучше ожиданий по прибыли. General Electric не только превысила ожидания по прибыли, но и существенно улучшила прогноз по основным финансовым показателям на текущий год. Ситуация с Advanced Micro Devices Inc. заметно хуже, так как компания сократила выручку в II полугодии более чем на 12%. Humana Inc. Отчиталась лучше ожиданий по прибыли и выручке, а также повысила ожиданий на финансовый год.
Российский рынок продолжит торговаться в узком диапазоне до конца дня. Вероятность снижения ставки ФРС высокая, но далеко не 100%. Поэтому некоторые инвесторы опасаются чрезмерного разочарования финансовых рынков, если американский регулятор ограничится лишь мягкой риторикой.
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