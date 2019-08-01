Американские биржевые площадки в среду закрылись снижением после решения ФРС понизить ставку на 25 базисных пунктов. Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 1,09%, закрывшись на отметке 2980,38 пункта, промышленный индекс Dow Jones потерял 1,23%, высокотехнологичный NASDAQ упал на 1,18%. Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на четыре базисных пункта, до 2,02%.

Рынки крайне эмоционально отреагировали на решение Федрезерва, расценив слова Джерома Пауэлла как сигнал к тому, что регулятор в дальнейшем не будет спешить ослаблять гайки, если не увидит ухудшения ситуации в экономике. Однако определенным утешением для инвесторов может стать тот факт, что ФРС с 1 августа прекращает распродавать облигации, объем которых на его балансе составляет $3,6 трлн.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов снизились на 0,59%, закрывшись на отметке $64,25. Несмотря на позитивные данные от Минэнерго США, согласно которым недельные запасы "черного золота" в стране снизились на 8,5 миллиона баррелей, давление на стоимость нефти оказали негативные настроения на заокеанских биржах. В случае продолжения снижения американского рынка акций, игроки могут приступить к более массированным продажам фьючерсных контрактов Brent и WTI.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 0,18%, закрывшись на отметке 2739,5 пункта. В настоящий момент поддержки в индикаторе расположены на отметках 2710 и 2690 пунктов. Сопротивление находится на уровне 2750 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на уровнях 133500 и 132400. Сопротивления — 135400 и 136600 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 63,62, снизившись на 0,19% по отношению к американскому доллару.

На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль по-прежнему находятся на отметках 63,40 и 63,20. Сопротивления расположены на уровнях 63,85 и 64,05.