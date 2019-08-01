Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США проседают в пределах 0,1% после новостей среды: ФРС ожидаемо снизила ставку на 25 базисных пунктов, а переговоры с Китаем не дали ощутимых результатов здесь и сейчас.

Федеральный комитет по открытым рынкам большинством голосов (8 к 2) проголосовал за снижение ключевой ставки до 2,00%–2,25% годовых. Следующая встреча совета ФРС состоится 18 сентября, и судя по тому же долговому рынку, ставка с вероятностью 54,2% будет понижена ещё на 25 базисных пунктов.

Котировки полетели вниз, даже не заметив обещание Федрезерва прекратить сокращение баланса не в сентябре, а прямо с 1 августа. Всю картину испортил комментарий Пауэлла о том, что нынешний шаг– это не начало цикла понижения ставок. Рынки верили в устойчивое удешевление денег, но глава ФРС дал понять, что это разовая мера для поддержания роста экономики, которая чувствует себя хорошо.

Что касается торговой истории, то переговоры в Шанхае сопровождались заявлениями американского президента о том, что США пойдут только на сделку, которая их устроит. Дональд Трамп сказал, что Китай хочет затянуть переговоры, чтобы в будущем иметь дело с более сговорчивым президентом от демократической партии. Таким образом, он решает и свои внутренние задачи – ведёт борьбу за второй срок в Белом доме. Торговая война с Китаем теперь не просто экономический конфликт, но и личный момент для действующего президента. В настоящий момент введены 25%-е тарифы на 250 млрд долл. китайского экспорта в США.

По итогам встречи МИД КНР подчеркнуло, что Америка должна отказаться от попыток давления, хотя и признало встречу конструктивной. Китайские СМИ написали, что обсуждались закупки американской сельхозпродукции (именно её настойчиво продвигают Соединённые Штаты), а последующие встречи должны пройти в августе и сентябре.

Из макроэкономической статистики сегодня выйдут данные по деловой активности в производственном секторе PMI от Markit, в частности для Германии, еврозоны, Великобритании и США.

Корпоративную отчётность сегодня опубликуют почти 50 компаний из S&P 500. Наиболее известные эмитенты – это сотовый оператор Verizon, General Motors и сеть отелей-казино Wynn Resorts.