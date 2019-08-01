Центральным событием для мировых фондовых площадок накануне стало заседание ФРС. По его итогам американский регулятор снизил диапазон ключевой ставки на 0,25% – до уровня 2,00-2,25%. Это первое снижение ставки, однако подобное решение было ожидаемым для абсолютного большинства аналитиков и инвесторов. Кроме того, Фед также прекратил программу сокращения баланса ранее запланированного срока на 2 месяца. Риторика регулятора оказалась более консервативной, чем предполагали участники рынка.

В ходе пресс-конференции глава ФРС заявил, что прогноз по экономике США остается позитивным, а снижение ставки было охарактеризовано как корректировка монетарной политики в середине цикла, которое отличатся от начала продолжительного цикла снижения. Пауэлл ожидает, что произведенное снижение ставки позволит инфляции в США быстрее вернуться к 2%-му таргету.

В процессе принятия дальнейших решений регулятор будет ориентироваться на широкий спектр факторов, включая рынок труда, инфляцию и инфляционные ожидания, ситуацию на финансовых и зарубежных рынках. Очевидно, что последний фактор будет включать в себя состояние мировой экономики и развитие событий вокруг торгового противостояния между США и Китаем. Прорывных итогов по результатам прошедших накануне переговоров Пекина и Вашингтона не появилось. Следующий раунд перенесен на сентябрь, что намекает нам на высокую вероятность затягивания решения торгового спора между двумя странами.

Никто даже в ФРС почти наверняка сейчас точно не знает, что будет делать регулятор на следующем заседании. Учитывая то, что принятое накануне решение, очевидно, было просто превентивной мерой, в качестве ключевого и определяющего фактора для дальнейших действий Федрезерва будет экономическая статистика США. Фед избавляет себя от риска оказаться в ситуации, когда ему потребуется принимать более резкие действия в условиях стремительного ухудшения конъюнктуры.

Степень важности американских макроданных в условиях непонимания инвесторами дальнейших действий ФРС только лишь возрастает. Причем негативная реакция на потенциально слабую статистику в общем и целом может быть ограниченной, так как это будет сигналом на дальнейшее смягчение политики регуляторы. Ждем свежих данных с рынка труда США за июль уже в эту пятницу. Консенсус экономистов предполагает прирост non-farm payrolls на 164 тыс.

С одной стороны, в ФРС пошли на поводу у рыночных ожиданий, но в это же время председатель ФРС Джером Пауэлл сказал, что не рассматривает решение центробанка как начало длительного цикла снижения стоимости заемных средств. А ведь участники рынка надеялись на еще два этапа снижения ключевой ставки до конца года – до 1,5-1,75%. Исходя из заявлений Пауэлла, такой сценарий может не реализоваться.

Реакция рынков на вчерашние события была негативной. Американский индекс S&P 500 потерял около 1%, провалившись ниже 3000 п. Ранее котировки совсем немного не дошли до важной целевой разворотной области 3030-3050 п., однако это не существенно. Пространство для снижения сейчас есть. В случае падения ниже уровня 2970 п. далее цели коррекции могут сместиться в сторону 2870-2880 п.

Если вдруг случится резкое изменение рыночных настроений и по индексу S&P 500 все-таки произойдет выкуп просадки с подъемом к 3030-3050 п., то это все равно приведет к формированию негативных технических сигналов и станет поводом для фиксации или даже открытия коротких позиций по рынку в целом.

Дональд Трамп в Twitter уже успел дать свой комментарий по поводу решения ФРС. Он остался им недоволен, так как Пауэлл так и не сказал, что начинается устойчивый цикла по снижению ставки вместе с соответствующими действиями других стран. Таким образом можно с уверенностью предположить, что Дональд Трамп в среднесрочной перспективе продолжит оказывать вербальное давление на ФРС, ругая регулятора за «жесткую», по его мнению, позицию.

Индекс американского доллара (USD против 6 ключевых мировых валют) в среду получил поддержку и продолжил уверенное движение наверх. Котировки поднялись до нового максимума с мая 2017 г. Движение доллара обусловлено тем, что рынок закладывался на более мягкую позицию ФРС, чего мы не увидели. В условиях, когда центробанки других стран проводят политику смягчения, американская валюта с ее относительно высокими ставками в глазах инвесторов выглядит привлекательно.

Курс EUR/USD в это же время опустился к 1,105. В качестве среднесрочной целевой области торможения down-тренда можно выделить зону 1,085-1,090.

На фоне укрепления доллара на товарных рынках наблюдается преимущественно негативная динамика. В частности, цены на нефть успели вернуться к $64, что не добавляет поддержки российскому рублю, который в паре с долларом, на мой взгляд, в августе может подняться к 64-64,5.

Цены на золото еще не в полной мере впитали меняющийся рыночный сентимент. Вероятность спуска котировок ниже $1400 за тройскую унцию оцениваю как высокую. В такой ситуации краткосрочная покупка акций Полюса и Полиметалла сопряжена с повышенными рисками.

Российский рынок акций на протяжении пяти сессий игнорирует падение индекса MSCI Emerging Markets, то есть тенденцию на развивающихся площадках в целом. Сегодня эта ситуация поменяется – будем отыгрывать негативный фон. Открытие ожидается в минусе. Тем не менее падение вряд ли будет устойчивым и продолжаться на протяжении всей сессии, если только это не будет поддержано западными площадками. Индекс МосБиржи может удержаться выше 2700-2710 п. Чуть хуже на старте торгов могут выглядеть голубые фишки (Сбербанк, Газпром), которые традиционно более активно реагируют на изменение внешних факторов.

Лучше рынка накануне выглядели акции Лукойла (+2,38%), при этом каких-то важных новостей не обнаружено. Ближайший сильный уровень сопротивления около 5350- 5380 руб. В качестве психологического барьера до середины августа выступает уровень выставленной оферты – 5450 руб.

Банк Санкт Петербург (-1,2%) в среду объявил параметры байбэка. Будет выкуплено 12 млн акций по цене 53,5 руб. за штуку. Выкуп будет проходить по оферте с 6 сентября по 7 октября 2019 г. Если бы акции покупались напрямую с рынка, то реакция бумаг была совсем другой – котировки бы заметно выросли. А ведь увеличение капитализации и является одной из целей менеджмента. Ну а в текущем варианте байбэк вряд ли приведет к мощному ралли, так как цена выкупа близко к рыночной.

Сегодня ожидается публикация финансовых отчетов по РСБУ у Аэрофлота и Мосэнерго. Финансовые результаты по МСФО опубликует ММК и Veon.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается негативный. Американские индексы после нашего закрытия в среду снизились. Азиатские индексы сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики. Фьючерсы на S&P 500 с утра торгуются без существенных изменений, нефть Brent в минусе чуть более чем на 1%.

С учетом результатов прошлой вечерней сессии можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие торгов по индексу МосБиржи пройдет ниже уровня закрытия среды, примерно на 0,4-0,7%.