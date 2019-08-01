По итогам торгов 31 июля индекс МосБиржи вырос на 0,18% до 2739,50 п., а РТС — на 0,53% до 1360,04 п. В течение дня отечественные инвесторы проявляли повышенную осторожность перед решением ФРС по ставке. Большинство ожидало смягчения денежной политики, но всё же 100% гарантии не было. Сбербанк отчитался по МСФО за I полугодие, сообщив о росте прибыли на 11,6%, а за II квартал на 16,3%. Прибыль за I полугодие составила 476,9 млрд рублей. Вполне очевидно, что темпы роста замедляются, поэтому рынок вполне рационально снизил котировки акций на 1,06%. Прибыль «Россети» (+0,79%) по РСБУ в I полугодии выросла в 2,9 раза до 123,148 млрд рублей, но случилось это в основном по причине переоценки акций дочерних предприятий. «ЭНЕЛ Россия» (-1,11%) сообщила об убытках по МСФО в I полугодии в размере 2,142 млрд рублей. Впрочем, во многом это связано с активной перестройкой бизнеса компании. Наблюдательный совет Банка «Санкт-Петербург» (-1,2%) одобрил обратный выкуп 12 млн акций по цене 53,5 рублей. В лидерах дня оказались «Мечел» (+3,15%), «ЛУКОЙЛ» (+2,38%), «ЛСР» (+2,07%) и «Газпром нефть» (+2,02%). Самыми слабыми были «Интер РАО» (-1,61%), «РусАл» (-1,58%), Polymetal (-1,14%) и привилегированные Сбербанк (-0,93%). Активность к вечеру заметно выросла и по итогам дня объём сделок на основной секции Московской биржи составил 46,183 млрд рублей.

Рубль в течение дня укреплялся относительно основных конкурентов, а к вечеру усилил своё наступление. Можно говорить о благотворном влиянии нефти, которая поднялась выше $65 за баррель Brent, а также относительно высоком спросе на ОФЗ. Минфин РФ провёл аукцион, в рамках которого предложил инвесторам ОФЗ-ПД выпуска 26229 с погашением в ноябре 2025 года в объёме 20 млрд рублей по номиналу. Удалось разместить бумаги на 19,788 млрд рублей по номиналу при средневзвешенной доходности 7,19% и спросе 30,026 млрд рублей. В остальном на валютном рынке также ждали решения ФРС, которое в итоге не разочаровало, хотя и не обрадовало до крайности спекулятивного безрассудства.

Согласно заявлению Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США, ставка по федеральным фондам была снижена на 25 базисных пунктов до 2,00-2,25%. За сохранение прежней ставки высказались президенты ФРБ Канзаса Эстер Джордж и ФРБ Бостона Эрик Розенгрен. Кроме того, программа количественного ужесточения завершается на два месяца раньше. Основными поводами для смягчения стали процессы в глобальной экономике, а также весьма вялая инфляция в США. Разочарованием для рынка стало то, что в заявлении нет сильных фраз по поводу дальнейшего смягчения. Вместо этого: «ФРС продолжит отслеживать экономическую информацию и действовать с целью поддержания экономического роста». На фоне сообщений об умеренном росте экономики при солидном улучшении рынка труда надежды на активное снижение ставки заметно увяли. В рамках пресс-конференции председатель ФРС Дж. Пауэлл заявил, что торговая политика вернулась к лёгкому кипению из состояния бурного клокотания в мае-июне. С предыдущего заседания в экономике отмечались как позитивные, так и негативные тенденции. В целом у ФРС сохраняется относительно позитивный взгляд на будущее. Снижение ставки, по его словам, в ФРС рассматривают в качестве коррекции в середине цикла. Пауэлл не исключил, что снижение ставки будет разовым. Соответственно длительный период снижения ставки почти исключён. Если вспоминать о статистике, то ADP Services сообщила о 156 тыс. новых рабочих мест в частном секторе экономики США за июль. Естественно, что решение ФРС было не единственным фактором движений на рынке. Достаточно сильный отчёт поднял капитализацию Apple на 2,04%. Корпорация General Electric (-0,67%) превзошла ожидания по прибыли и выручке, а также улучшила прогноз на весь финансовый год, но на рынке пока сильны сомнения, что перестройка компании будет успешной. Во всяком случае, GE получила незначительный убыток от текущей деятельности. Производитель процессоров и прочих компьютерных микросхем AMD подешевел на 10,1%. Компания не только снизила выручку на 12,6%, но и ухудшила прогноз на весь финансовый год. По итогам дня DJIA упал на 1,23% до 26864,27 п., а S&P 500 на 1,09% до 2980,38 п.

Настроения в Азии были ничуть не лучше, чем в США. Кроме весьма сдержанной риторики ФРС, возобновлённые переговоры США и Китая завершились без каких-либо видимых результатов. Кроме того, китайский PMI в производственной сфере от Caixin вырос до 49,9 п. с 49,4 п. в июне, но всё ещё указывает на снижение активности. В Австралии индекс PMI в производстве снизился до 51,6 п. с 52,0 п. в июне. В Японии ситуация также ухудшилась, поскольку производственный PMI упал до 49,4 п. с 49,6 п. в июне. В Ю. Корее экспорт сократился в июле на 11%. К 8:40 мск Nikkei 225 — 21508,86 п. (-0,06%), Hang Seng — 27552,15 п. (-0,81%), Shanghai Composite — 2907,97 п. (-0,84%).

Нефть накануне поднималась выше $65 за баррель Brent на фоне статистики по запасам в США и ожиданиях мягкой политики ФРС. Однако, как и другие рискованные активы, испытала разочарование от малых перспектив дальнейшего смягчения. Согласно данным Минэнерго, коммерческие запасы нефти в США сократились за прошлую неделю на 8,5 млн баррелей до 436,5 млн баррелей. Запасы бензина снизились на 1,8 млн баррелей, а дистиллятов на 0,9 млн баррелей. Импорт сырой нефти сократился на 365 тыс. баррелей в день до 6,7 млн баррелей суточных поставок. Среднее потребление за четыре недели составило: 21,1 млн баррелей общих поставок в сутки, или +1,2%, 9,6 млн баррелей бензина в сутки, или —1,3% за год, а также 3,8 млн баррелей в сутки, или —2,9% за год. Добыча на отчётной неделе восстановилась до 12,2 млн баррелей с 11,3 млн баррелей в сутки неделей ранее. Reuters сообщает, что добыча в OPEC сократилась в июле до минимального объёма за восемь лет. В Ливии объявлен очередной форс-мажор по поставкам с месторождения Шарара. К 9:00 мск Brent — $64,36 (-0,42%), WTI — $57,81 (-1,31%), золото — $1419,6 (-1,27%), медь — $5861,01 (-0,28%), никель — $14315 (-1,21%).

Индекс доллара подрастал на 0,31% до 98,82 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США выросла до 2,042%, хотя накануне падала ниже 2%. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,105 (-0,21%), GBP-USD — $1,212 (-0,22%), USD-JPY – 109,19 (+0,39%).

Разовое снижение ставки ФРС рынки воспринимают в негативном ключе. Вместо периода стимулирования роста ФРС говорит только о коррекции внутри цикла. Соответственно, перед стартом торгов в России мы наблюдаем распродажи по всем рискованным активам. Конечно, отечественный рынок частично защищён своей высокой доходностью, но небольшие распродажи коснутся и его. Из корпоративных событий дня можно выделить отчётность «ММК» по МСФО и рекомендации по дивидендам Совета директоров. По РСБУ отчитаются «Мосэнерго» и «Аэрофлот». Отчётность по МСФО предоставит «Магнит».