Решение ФРС создает предпосылки для сохранения крепких позиций доллара в ближайшие месяцы
В соответствии с нашими ожиданиями, рубль накануне ослаб к доллару и укрепился к евро по итогам заседания ФРС, отыгрывая движение ключевых валют на глобальном валютном рынке.
Итоги заседания ФРС создают предпосылки для сохранения крепких позиций доллара на горизонте ближайших месяцев. Это временно ограничивает возможности рубля устойчиво вернуться ниже отметки 63 в паре с долларом.
Перспективы укрепления от текущих отметок по-прежнему сохраняются в паре с евро.
Сегодня фактор выплаты дивидендов Газпрома может создать дополнительное давление на российскую валюту в связи с возможной их частичной обратной конвертацией.
Вчерашний аукцион Минфина по размещению ОФЗ прошёл нейтрально для российской валюты. По мере приближения Банка России к завершению цикла снижения ставок потенциал дальнейшего снижения доходностей постепенно исчезает. Фактор ОФЗ теперь заметно меньше влияет на российскую валюту, чем глобальные настроения на финансовых рынках.
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