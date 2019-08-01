Объем сделок с ОФЗ на Московской бирже вчера вырос до 30,6 млрд руб., из которых 84% пришлось на выпуски с фиксированным купоном. По всей вероятности, существенное увеличение активности в данном сегменте было обусловлено возросшим спросом со стороны иностранных участников.

По итогам сессии длинные выпуски прибавили в цене 0,1–0,2 пп, снизившись в доходности на 1–2 бп. На ближнем конце кривой снижение доходностей составило 2–4 бп, в результате чего спред на отрезке 2–10 лет расширился на 2 бп, до 41 бп. Бумаги с погашением в 2022–2024 гг. выглядели несколько слабее: они закрылись либо без изменений относительно предыдущего дня, либо прибавив в доходности 1–2 бп. Причиной этого, скорее всего, стало размещение среднесрочных облигаций на вчерашнем первичном аукционе. Минфин предложил инвесторам выпуск ОФЗ-26229 на 20 млрд руб., в итоге при спросе 30,0 млрд руб. продав бумаг на 19,8 млрд руб. Таким образом, соотношение спроса и фактического объема размещения составило 1,5x, что заметно ниже уровня последних недель. Было подано всего 20 заявок, доля неконкурентных заявок составила 30%. Крупная заявка (объемом 4,9 млрд руб.) была одна. Исходя из этого, мы полагаем, что участие нерезидентов было средним, а львиную долю всех размещенных бумаг выкупили один или несколько локальных игроков.