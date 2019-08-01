Банк заработал 250 млрд руб. чистой прибыли за 2К19 (+16,3% г/г), что предполагает годовой ROE на уровне 24,9%. Чистый процентный доход вырос на 1,2% г/г / 4,6% кв/кв до 353 млрд руб., при чистой процентной марже на уровне 5,41% (против 6,09% за 2К18 и 5,27% за 1К19) —на уровне ожиданий. Рост комиссионного дохода замедлился до 4,2% г/г и составил 116,7 млрд руб. (на 5% ниже консенсуса) в связи с высоким базовым эффектом прошлого года. Объем созданных резервов сократился до 8,8 млрд руб. против 35,8 млрд руб. за 1П18, что предполагает стоимость риска 0,14%, — значительно лучше консенсуса (1,2%) из-за восстановления резервов по кредитам Агрокору. Общие размер активов вырос всего на 1,2% с начала года. При этом качество активов остается хорошим: доля кредитов 3 стадии качества незначительно улучшилась до 7,8% против 8,1% на конец 2018 года. Коэффициент достаточности базового капитала 1-го уровня (CET1) на конец 1П19 составил 12,3%. Прогноз чистой процентной маржи (ЧПМ) снижен с более чем 5,5% до 5,25-5,5% в 2019 году, что является результатом глобального снижения процентных ставок, показатель отношения расходов к доходам (CiR) ухудшился с —50-100 б.п. до без улучшений по сравнению с прошлым годом. Рост комиссионных доходов также будет несколько ниже первоначальных ожиданий. Снижение прогнозов по ряду показателей компенсируются улучшением прогноза по стоимости риска (CoR) до 1-1,1% (с 1,3%) и, таким образом, не должны влиять на чистую прибыль компании.

В целом результаты нейтральные. Длинная телеконференция затронула много тем: развитие экосистемы; влияние продажи Денизбанка на капитал и дивиденды; регулирование ЦБ, прогнозы на 2019 год. На наш взгляд были как положительные, так и отрицательные темы во время разговора с менеджментом, что в целом должно оказать нейтральное влияние на динамику цен акций банка в краткосрочной перспективе.



