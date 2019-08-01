Денежный рынок: без существенных изменений
В среду ставки овернайт остались под давлением. Однодневный валютный своп торговался в узком диапазоне, а ее средневзвешенное значение осталось на прежнем уровне в 7,49%. Средняя ставка по однодневным кредитам на межбанке повысилась на 7 бп, до 7,34%.
Банки в среду сократили объем заимствований в рамках однодневного репо с Федеральным казначейством до 250 млрд руб. (-145 млрд руб.), заместив их привлечением средств Казначейства на долгосрочные депозиты (чистый приток последних составил 160 млрд руб.). В результате расчетов по недельным депозитам в Банке России из системы вчера было абсорбировано 230 млрд руб. ликвидности, однако отток депозитов компенсировался начавшимся во вторник поступлением средств из бюджета. По состоянию на сегодняшнее утро баланс средств банков на корсчетах в ЦБ достиг 2,60 трлн руб. (+60 млрд руб.). Тем не менее объем накопленной банками подушки ликвидности по-прежнему невелик, в связи с чем сегодня однодневные ставки, как мы ожидаем, останутся повышенными.
В остальных сегментах ценовые движения вчера носили умеренный характер. Трехмесячная ставка MosPrime опустилась на 1 бп (до 7,63%), а вслед за ней снизилась 1x4 FRA, составившая 7,55% (-5 бп). Среднесрочные ставки процентных свопов повысились на 3–4 бп, в то время как другие сегменты кривой закрылись без изменений. На кривых NDF/XCCY движения также были минимальными.
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