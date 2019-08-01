Вчерашнее заседание ФРС ожидаемо завершилось снижением ставки Fed Funds на 25 бп (до 2.25% по верхней границе) и возвращением ее на уровень конца 2018 года. Поводы для смягчения политики не стали сюрпризом – это неопределенность в мире из-за торговых споров, рост рисков замедления американской экономики и инфляция ниже целевого уровня.

Тем не менее, ни один из трех аргументов не выглядел убедительным на фоне публикуемых статданных и непрекращающихся политических переговоров. Поэтому попытки уловить намеки на дальнейшие действия регулятора оказали существенное влияние на процентные ставки и позиционирование доллара относительно других валют. Индекс доллара США подорожал почти на целый процентный пункт с 98.0 п до 98.9 п, а доходность UST’10 после попыток провалиться ниже отметки 2.0% откатилась к 2.05%.

Американские экономисты SG продолжают настаивать на том, что ФРС запустила новый цикл снижения ставок, который будет продолжен в сентябре (-25 бп), а потом в 2020 году (-75 бп) в случае усиления рецессионных процессов в экономике США. Однако даже они отмечают некоторую сдержанность в комментариях Дж.Пауэлла относительно неопределенности и ухудшения экономической динамики. В частности, последние данные по ВВП и рынку труда по-прежнему не посылают сигналов стагнации и, тем более, надвигающейся рецессии. В этом контексте, предстоящие релизы статданных значительно усилят волатильность рынков, несмотря на консенсус широкого круга аналитиков о дальнейшем снижении долларовой процентной ставки.