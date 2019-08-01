Скоро будет 25 лет, как я внимательно слежу за деятельностью ФРС. За это время во главе американского Центробанка были разные люди: малопонятный и поэтому всеми уважаемый А.Гринспен; обстоятельный и академичный Б.Бернанке; очень осторожная Д.Йеллен. Все это время, несмотря на самые различные экономические обстоятельства и особенности руководителей, монетарная политика ФРС была понятна и прогнозируема, она зависела от макроэкономических трендов и была, как говорят на рынке, data dependent. Теперь, при Д.Пауэлле, судя по всему, ситуация изменилась.

Вчера Комитет по операциям на открытом рынке ФРС США (FOMC) снизил ставку рефинансирования на 25 б.п. Теперь диапазон колебаний ставки по федеральным фондам 2-2.25 проц. С августа ФРС прекратит так называемое «количественное ужесточение» (QT). Был опубликован традиционный текст заявления.

И вот здесь начинается самое интересное: в тексте заявления, где оцениваются макроэкономические тренды и характеризуются финансовые условия, никаких изменений по сравнению с июньским текстом не было! Из июльского текста совершенно непонятно, почему FOMC снизил ставку и прекратил QT.

Была надежда на пресс-конференцию Д.Пауэлла, где он должен был разъяснить ситуацию. Однако там Председатель ФРС всех шокировал: он заявил, что это снижение ставки является просто небольшой корректировкой в цикле повышения ставок. Реакция на рынках была однозначной – резкое снижение.

Потом Д.Пауэлл пытался смягчить сказанное, но это только усугубило общее негативное впечатление. На что теперь ориентироваться, что значит «корректировка в середине цикла», контролирует ли ФРС ситуацию на денежном рынке? Вопросов много, ответов пока нет.

Обстановку осложняет то, что внутри ФРС очевиден раскол. Как стало известно, только 5 из 12 резервных банков сделали запрос о снижении ставки. Против снижения голосовали авторитетнейший Эрик Розенгрен из Бостона и Эстер Джордж из Канзас-Сити. Понятно, что на Пауэлла давит президент Трамп, который хочет радикально сразу смягчить монетарную политику, но в этой ситуации руководству ФРС нужно выбирать между политической ангажированностью и долгосрочной экономической стабильностью.