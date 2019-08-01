Цены на золото находятся под давлением после заявлений главы ФРС США. Несмотря на то что Федрезерв снизил ключевую ставку на 25 б. п., его председатель Джером Пауэлл отметил, что это решение было "корректировкой в середине цикла" и что оно не означает начало продолжительного снижения ставок. Эти комментарии удивили участников рынка золота, поскольку с мая текущего года инвесторы активно обсуждали, что в 2019-2020 годах может начаться новый цикл снижения ставок, и в последние недели эти ожидания способствовали росту цен на желтый металл почти на $100 за унцию. Учитывая более жесткую, чем ожидалось, риторику главы ФРС, мы ожидаем падения цен на золото. Вполне возможно, к концу дня котировки приблизятся к $1 400 за унцию.

Цены на цветные металлы корректируются на фоне укрепления доллара США после итогов заседания ФРС. На наш взгляд, это движение вниз кратковременно и является скорее эмоциональной реакцией, т. к. цветные металлы фактически не участвовали в летнем ралли, наблюдавшемся на финансовых рынках. Сейчас в центре внимания инвесторов — состояние экономики Китая и торговые переговоры США — КНР. Текущие уровни поддержки: медь — $5 850/т, никель — $14 000/т, цинк — $2 350/т, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.



