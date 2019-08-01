Нисходящий треугольник (серая область) не смог продолжить краткосрочный down-тренд. Отметим, что верхняя граница фигуры является сейчас актуальной линией поддержки.

На 4-часовом графике наблюдает образование локального боковика 30,7-32,2 руб., выход из которого может стать первым сигналом для спекулятивных сделок на продажу/покупку. На данный момент индикаторы тренда формируют смешанный расклад:

— линии «быков» и «медведей» ADX переплетаются, а линия силы тренда показателя продолжает снижаться – все это подтверждает флэт;

— быстрая кривая MACD уверенно растет над сигнальной линией, но пока полосы остаются в зоне «медведей».

При этом осцилляторы указывают на перепроданность бумаг – фактор в пользу подъема. Сигнал на покупку по RSI уже сработал и может получить развитие в ретесте 32 руб.

До тех пор пока графических признаков разворота вверх не возникает, краткосрочная картина нейтральная. Помимо пробоя границ боковика (30,7-32,2 руб.) рекомендую отслеживать сигналы по скользящим средним. Например, пересечение 10-периодной EMA 15-периодного аналога снизу потенциально выступит достаточно надежным сигналом на покупку. Ближайшая остановка в случае преодоления 32,2-32,4 руб. находится в районе 34 руб.

Долгосрочная картина осторожно негативная. Никаких существенных предпосылок для роста пока нет. Негатив усиливается тем, что недавняя попытка закрепиться выше 32 руб. оказалась неудачной. Это выражается в «медвежьем» хвосте последней свечи, но он еще может частично закрыться на этой неделе в случае роста.

Ближайшими поддержками после потенциального пробоя 30,6-30,7 руб. являются 29,2 и 27,8 руб. Достижения 27,8 руб. не ожидаем в связи с тем, что очень вероятна предварительная коррекция. Более того, после такого глубокого падения формирование локального up-тренда будет логичным.

Что касается долгосрочного up-тренда, то до момента уверенного закрепления выше 34 руб. говорить о нем не стоит. В ближайшей перспективе подобный рывок вверх маловероятен.

Уровни поддержки: 31 / 30,6 / 29,2 / 27,8

Уровни сопротивления: 32,2 / 34 / 35,7 / 36,7