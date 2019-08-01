Главным сюрпризом стало то, что Энел Россия уже во 2К19 переквалифицировала Рефтинскую ГРЭС в категорию активов, предназначенных для продажи. В связи с этим, из-за превышения балансовой стоимости актива над стоимостью продажи, компания признала убыток от обесценения в размере 8,4 млрд руб., что привело к убытку в 2,14 млрд руб. по итогам полугодия.

Рост выручки был связан, в первую очередь, с ростом цен на электроэнергию и мощность.

Рост EBITDA на 14,3% был обеспечен также снижением расходов на персонал благодаря реклассификации Рефтинской ГРЭС.

Из конференции мы отметим следующие моменты:

Энел Россия раскрыла дополнительные условия продажи актива:

— 2 млрд руб. будет получено после одобрения ФАС

— к концу 2019 г. покупатель передаст 15 млрд руб., Рефтинская ГРЭС уйдет с баланса Энел Россия

— далее управлять Рефтинской ГРЭС продолжит Энел Россия по договору лизинга, 4 млрд руб. Кузбассэнерго заплатит за топливо и прочие запасы.

— дополнительно до 3 млрд руб. будет получено в течение 5 лет в случае, если выработка РГРЭС превысит 19 ТВч, а цены РСВ будут выше зафиксированных в контракте.

Менеджмент выразил желание участвовать в аукционе ВИЭ, который должен произойти до конца текущего года – там должно быть разыграно 120 МВт на новые солнечные и ветряные станции

Не было дано никаких прогнозов по показателям на 2019 г., не были даны комментарии по будущим дивидендам. Не был представлен новый стратегический план. Последний, обнародованный в феврале т.г., фактически не актуален, т.к. не учитывает выбытие Рефтинской ГРЭС.

— выпадение EBITDA из-за продажи РГРЭС компания оценивает в 5,3 млрд руб. ежегодно, а экономию на CAPEX – в 2,5 млрд руб.

Наш анализ.

По текущей дивидендной политике компания должна выплатить 65% процентов от чистой прибыли от обычной хозяйственной деятельности, но на пресс-конференции менеджмент дал понять, что объем выплаты может быть изменен. На специальные дивиденды от продажи станции также не приходится рассчитывать, поскольку похоже, что менеджмент нацелен на участие в тендере ВИЭ и свободные средства будут направлены на строительство новых станций ВИЭ.

Возможное получение дополнительных 3 млрд руб. Мы считаем, что вероятность получения средств невысока, т.к. выработка РГЭС показывала планомерное снижение с 2012 г., а рост цен РСВ на Урале в 1П19, похоже, закончился.

Сегодня ФАС одобрила сделку по продаже станции. Соответственно, вероятность продажи станции близка к 100%. Мы считаем, что на перспективе двух лет у акции ответствуют триггеры роста: дивидендные выплаты, скорее всего, будут значительно сокращены, а капитальные затраты покажут серьезный рост. К сожалению, менеджмент не дал четких ориентиров ни по дивидендам, ни по прогнозным финансовым показателям; новая информация будет в презентации очередного стратегического плана в конце 2019.

По итогам встречи мы подтверждаем целевую цену акции в 1,06 руб. и рекомендацию Держать.